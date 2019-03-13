快評：拉高兩岸對抗　拉不起民進黨選情

中評社快評／蔡英文11日召開“國安”高層會議，提出所謂因應及反制“一國兩制台灣方案”的指導綱領；蘇貞昌、賴清德等人近日不斷渲染所謂“大陸威脅”。外界質疑蔡當局此舉是因為“立委”補選、以及2020大選到了，要打“恐中牌”。



過去20多年，“恐中牌”在不少選舉中對民進黨有用，但去年底的“九合一選舉”情況有變，選民覺醒，“恐中牌”和“美國牌”都起不了作用。



蔡英文提出的所謂指導綱領，涵蓋兩岸、經濟等7大面向，目的是要反制“一國兩制台灣方案”，實質是杯葛兩岸交流，拉高兩岸對抗。逄選舉必打“恐中牌”，蔡當局被諷“一招半式闖天下”，“老梗玩不膩”。



“恐中牌”有用嗎？近日在中天新聞的節目上，資深媒體人謝寒冰認為，“恐中牌”是民進黨過去用了幾十年的爛招，同樣的招數去年已證實完全失敗，時代已改變了，這一套已行不通了。另一資深媒體人黃暐瀚也說，民進黨還在用20年前的方式打選舉，將輸得更慘。



“恐中牌”的確已無法打動台灣選民，這從民進黨“立委”補選選情仍然低迷，拉不起來就可看出。蘇貞昌12日答詢時直言，形勢相當困難，選舉的結果如果真的對執政黨不利，執政黨更要謙卑檢討。



大陸官方昨天首度正式回應蔡英文提出的所謂反制方案，國台辦發言人安峰山在新聞稿中指出，近期，蔡英文及民進黨當局的種種行徑，本質就是破壞兩岸關係和平發展前景，抗拒兩岸和平統一大勢，謀求“台獨”分裂。其不斷肆攻擊大陸，欺騙台灣民眾，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，惡化兩岸關係，是拿台灣民眾的利益福祉作賭注，撈取選舉私利，完全是為了一己之私、一黨之私。



“恐中牌”引不起台灣選民共鳴、甚至產生反感，又惹來大陸抨擊，這張牌無疑已是爛牌。從最新民調看，過幾天的“立委”補選民進黨極可能再遭遇慘敗。如果這樣，民進黨2020年大選形勢將更不看好。