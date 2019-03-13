美媒：美國圍堵華為　海底通訊電纜成新戰場

中評社香港3月13日電／中國電信大廠華為積極布局5G行動網路，並耕耘網路數據傳輸倚重的海底電纜舖設。美國與盟邦政府憂心，中國可能透過海底電纜竊密或發動攻擊，但多年來圍堵成效並不理想。



華爾街日報報道，全球海底約有380條運作中的光纖電纜，承載95%左右的洲際語音及數據傳輸，對多數國家經濟及國安來說極為重要。華為持股51%的華為海洋網絡公司近年迅速發展，已成為海底電纜工程界第4大業者。



去年9月，華為海洋網絡公司完成舖設連接巴西與喀麥隆的6035公里海底電纜，連接歐亞非三大洲的1萬2070公里海底電纜最近開工，橫跨墨西哥加利福尼亞灣的海底電纜則即將完工。這家廠商總計參與約90項海底光纖電纜舖設或升級工程。



中央社援引報道，美國及盟邦政府在職與卸任安全官員表示，華為海洋網絡公司熟悉且可接觸海底電纜，使中國有能力暗藏監控或讓數據轉向的裝置，甚至在衝突爆發時切斷整個國家的網路連線。



美國國家反情報與安全中心（NCSC）主任伊凡尼納表示，美國意識到多方對海底電纜構成的反情報與安全威脅，基於海底電纜傳輸全球大量電信數據，美國政府及盟邦十分重視防護這些電纜。



如同華為堅稱電信設備不構成資安威脅，華為海洋網絡公司也表示，沒有客戶、同業或政府曾對旗下產品與運作直接提出安全疑慮。



長遠而言，美國及部分盟邦認為，中國積極建造電信基礎設施並輸出監控設備等數位技術，意圖藉此提升國際影響力，華為及其海底電纜事業是北京大戰略的一部分。