富權：蔡英文正緊步陳水扁後塵？

蔡英文 中評社香港3月13日電／蔡英文近月來的表現有點“反常態”，繼打破上台後連續兩年元旦沒有發表《元旦文告》的“慣例”，在今年首次首次發表《元旦文告》之後，前日又突破其就職兩年多來，召開“國家安全會議”都是較為隨意式、不拘一格的輕鬆形式，首次以隆重的制式舉行“國家安全會議”，並現場直播其政策綱領式的講話，其內容是針對習近平在《告台灣同胞書》發表四十週年紀念大會提出探討“一國兩制台灣方案”，而炮製的所謂《反制“一國兩制台灣方案”指導綱領》。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，這顯示，蔡英文及其“國安會”幕僚群經過密集研判作出結論，蔡英文上台後“攘外必先安內”的策略，已經隨著“九合一”選舉的嚴重失利而宣告破局，並將會成為未來民進黨在各場選舉，尤其是攸關民進黨能否實現“長期執政”願景的二零二零年“總統”、“立委”選戰的“負資產”，因而改變策略，轉為應對對岸，大打“兩岸牌”，緊步當年陳水扁的後塵。當然，在程度上仍有一定的距離，《元旦文告》和《指導綱領》仍然是“防守”性質多於“挑戰”，尚未到陳水扁“麻煩製造者”的地步。但既然開了個頭，就是做了“過河卒子”，難以回頭。而且，甚至將會隨著台灣地區政治生態及台海形勢的發展，而索性“破罐子破摔”，重蹈陳水扁的覆轍。



實際上，蔡英文剛上任時，為了實現民進黨“長期執政”的美夢，是採取了“攘外必先安內”的策略的。一方面，是基於吸取陳水扁的教訓，在其競選期間對美國人作出的“遵循“中華民國”憲政體制”，及“不統不獨不武”的承諾；另一方面，也自忖並不具從行政到武力都不具有足以可以挑釁大陸的實力；因而在拒絕承認“九二共識”的同時，打出“不刺激，不挑釁，零意外”的旗號，並將全部精力投放在“安內”方面，以“改革”及“轉型正義”之名，行摧毀國民黨選戰“利器”之實，從“清查黨產”到“東廠肆虐”，要把國民黨趕盡殺絕。



但卻是“聰明反被聰明誤”，正是這些倒行逆施的所謂“改革”措施，激發天怒人怨，形成“討厭民進黨”的社會氛圍，導致民進黨慘遭滑鐵盧。而且，這股“晦氣”仍然久久不息，繼續糾纏著民進黨，極有可能會延續到明年一月的“總統”和“立委”大選，民進黨將會再次淪為在野黨，而且可能會在此後較長時間內難以翻身，不但是蔡英文連任夢碎，而且民進黨“長期執政”願景也破滅。