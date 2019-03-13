金融供給側結構性改革的關鍵與難點

金融供給側結構性改革在內容上涉及“金融發展”和“風險防範”兩方面。 中評社北京3月13日電／2月22日中央政治局就完善金融服務、防範金融風險舉行了集體學習，習近平主席做了重要講話。在當前關鍵時期重新全面闡述金融地位，在經濟金融“共生共榮”關係中深化對金融本質和規律的認識，提出金融供給側結構性改革並進行具體部署，具有重大意義。



一、在總結和反思基礎上對社會問題的回應



證券時報發表國務院發展研究中心金融研究所副所長、研究員陳道富文章表示，金融供給側結構性改革，是在全面總結和反思中國改革開放，特別是十八大以來，金融改革、風險防範等方面的經驗教訓後，針對“金融業的市場結構、經營理念、創新能力、服務水平還不適應經濟高質量發展的要求，諸多矛盾和問題仍然突出”而進行的重大戰略選擇和部署。金融供給側結構性改革從認識、戰略和具體部署等方面，對市場所關心，尤其是擔憂的問題都有所回應。



1.在金融與經濟“共生共榮”關係中找准金融定位。在前期“金融活、經濟活；金融穩、經濟穩”，單方面強調金融對經濟的關鍵作用基礎上，增加了“經濟興、金融興；經濟強、金融強”的表述，並且進一步指出，“經濟是肌體、金融是血脈，兩者共生共榮”。目前的概括，經濟與金融構成良性的雙向循環，更全面更準確。在這種認識下，既重申了金融在經濟中的特殊地位，“核心競爭力”、“國家安全的重要組成部分”和“重要的基礎性制度”，也不會使得金融承受“不能承受之重”。合適才是最好的，按照金融的內在功能合理界定其地位，才能最有效地發揮金融作用。正是在這種認識基礎上，才會強調“實體經濟健康發展是防範化解風險的基礎，要注重在穩增長的基礎上防風險”，“堅持在推動高質量發展中防範化解風險”，回到“立中有破”的軌道。有助於消除一邊倒的、運動式“嚴監管”，主要集中在金融端“去杠杆”，就風險而暴露風險、就杠杆而去杠杆的市場擔憂。



2.尊重市場規律。強調“要深化對金融本質和規律的認識”和“更加注意尊重市場規律”。中國金融的發展有過深刻教訓，出現過“脫實向虛”、“資金空轉”等情況，中國的金融管理部門也有過一些失誤，如大量同方向的政策同時實施帶來市場共振、片面理解影子銀行的作用等。及時反思、糾偏是保證“不忘初心”的技術性保證，其依據根本上是市場規律，是基於中國實際特別是市場，深化對金融本質和規律的理解，是走出中國特色金融發展之路。



二、對金融供給側結構性改革的理解



文章分析，金融供給側結構性改革是第一次提出，與供給側結構性改革一脈相承，是其重要的組成部分。供給側結構性改革是貫穿中國改革的一條主線，其核心內容隨著改革推進和環境變化，已有重大變化，從“三去一降一補”，到“破立降”，再到“鞏固、增強、提升、暢通”。金融供給側結構性改革在增強微觀主體活力，提升產業鏈水平，暢通國民經濟循環等方面大有可為。



金融供給側結構性改革，從字面意義理解，仍著眼於“供給側”、“結構性”和“改革”三個方面。“供給側”是相對“需求側”而言，表明重點在“供給”，屬於“能力建設”，在金融業的供給體系，如何更高質量、更有效率為高質量經濟增長提供信用創造、金融服務等功能，這是相對信用擴張的“需求管理”而言。“結構性”則強調帶有框架性、行為層面的根本性變革。萬事萬物總是表現為某種結構，結構是認識的呈現，也是實現某個系統功能的基礎（結構總是與功能設定相適應）。金融供給側結構性改革從三個維度強調“結構性”，一是認識層面上，強調金融本質和市場規律。二是“以金融體系結構調整優化為重點”，明確“融資結構”、“金融機構體系”、“市場體系”和“產品體系”的“合意”結構調整方面。三是圍繞建設現代化經濟的“精准金融服務”和對小微企業、“三農”和“民營企業”的“精准支持”。“改革”則與“政策”和“調控”相區別，著眼於制度和體制機制。

