繼續深化改革 讓各類市場主體更加活躍

中評社北京3月13日電／政府工作報告提出，深化重點領域改革，加快完善市場機制。聚焦突出矛盾和關鍵環節，推動相關改革深化，健全與高質量發展相適應的體制機制，把市場活力和社會創造力充分釋放出來。



經濟參考報發表民生銀行研究院宏觀經濟研究中心副主任王靜文文章分析，深化改革是政府的主要工作任務之一。政府工作報告提出“要處理好政府與市場的關係”，力圖通過深化重點領域改革和加快完善市場機制，進一步激發市場主體活力、增強內生發展動力、頂住經濟下行壓力。



今年改革重點主要集中在國資國企改革、優化民營經濟發展環境和深化財稅金融體制改革等方面，目標是通過聚焦突出矛盾和關鍵環節，推動相關改革深化，健全與高質量發展相適應的體制機制，充分釋放市場活力和社會創造力。



國資國企改革仍然是重頭戲。政府工作報告提出，加快國資國企改革。加強和完善國有資產監管，推進國有資本投資、運營公司改革試點，促進國有資產保值增值。積極穩妥推進混合所有制改革。完善公司治理結構，健全市場化經營機制，建立職業經理人等制度。依法處置“僵屍企業”。深化電力、油氣、鐵路等領域改革，自然壟斷行業要根據不同行業特點實行網運分開，將競爭性業務全面推向市場。國有企業要通過改革創新、強身健體，不斷增強發展活力和核心競爭力。



今年政府還將下大力氣優化民營企業發展環境。除了提出“堅持‘兩個毫不動搖’”“構建親清新型政商關係”“激發企業家精神”“保護產權”之外，政府工作報告還提到了“競爭中性原則”。



“競爭中性原則”表明了中央推進國企改革、支持民企發展的信心和決心，也意味著未來在要素獲取、准入許可、經營運行、政府採購和招投標等方面，各類所有制企業都將得到平等對待。



今年財稅金融改革亮點很多。財稅改革方面，將會加大預算公開改革力度，推進中央與地方財政事權和支出責任劃分改革。健全地方稅體系，穩步推進房地產稅立法。規範地方政府舉債融資機制。



金融改革方面，政府工作報告提出，以服務實體經濟為導向，改革優化金融體系結構，發展民營銀行和社區銀行。改革完善資本市場基礎制度，促進多層次資本市場健康穩定發展，提高直接融資特別是股權融資比重。增強保險業風險保障功能。加強金融風險監測預警和化解處置。中國財政金融體系總體穩健，可運用的政策工具多，我們有能力守住不發生系統性風險的底線。



文章強調，改革是政府工作報告的關鍵詞之一。今年政府還將部署推進供給側結構性改革、“放管服”改革、增值稅改革、農村改革等方面任務。所有這些改革舉措，最終都指向“讓各類市場主體更加活躍”。事實上，這是推動中國經濟高質量發展的長久之計。

