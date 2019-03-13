快遞物流行業的成熟從來伴隨競爭

中評社北京3月13日電／3月11日上午，申通快遞發布公告，阿里巴巴將投資46.6億元，入股申通快遞控股股東公司。



此次入股申通消息傳出後，阿里巴巴在其官方微信公眾號公示了投資物流行業的初心。公示中提到，阿里巴巴希望通過各方的努力，將物流成本從目前的GDP占比16%降低到5%；希望在增加就業的同時，增加物流行業的就業幸福感，以及不斷豐富並增強物流行業的生態系統。



菜鳥方面特別表示，這封公告表達的是阿里投資整個物流行業的初心，並不單指某一家快遞公司。對於此次入股申通的背後緣由，菜鳥方面沒有給出相應回復。



巧的是，3月11日，順豐控股股份有限公司和德國郵政敦豪集團（下稱“DPDHL集團”）正式宣布成立合資子公司順豐敦豪供應鏈中國。順豐控股董事長王衛稱，踏入供應鏈領域意味著順豐進入了更廣闊的市場。DPDHL在中國已有30年供應鏈業務史，其供應鏈能力在中國排名前列。至此，物流玩家之間的競爭已從單打獨鬥進入集團軍競爭層面。



事實上，市場競爭早已非常激烈。尤其是2013年阿里巴巴旗下菜鳥網絡的成立，更是加劇了這一市場的競爭。



2015年5月阿里聯手雲鋒基金，投資圓通，持股約11%；2018年5月，阿里巴巴宣布，阿里、菜鳥等向中通快遞投資13.8億美元，持股約占10%。此外，阿里還投資過百世快遞（2010年曾收購匯通）。此次阿里再次入股申通快遞，意味著其在投資策略上集齊了“三通”（中通、圓通、申通），進一步完善了智能物流網絡。據了解，通達系（中通、圓通、申通）所有訂單中，來自阿里系的訂單占據了70%-80%的份額。



相比之下，順豐對阿里系的依賴並不強。2017年6月，順豐和菜鳥也曾發生數據糾紛，可見順豐更注重公司獨立性和話語權。早在2012年順豐就開始尋求快遞之外的新業務，推出了線下門店順豐優選以及跨境購平台優選國際等，而進入供應鏈是順豐選擇的另一條新道路。王衛透露，過去幾個月順豐團隊和DPDHL集團團隊在文化、資源上進行了磨合互通。每年順豐會在科技方面投入幾億資金。王衛相信這條新道路走得通。



有業內人士指出，此次阿里入股申通，以及順豐與DPDHL成立子公司，使電商物流陣營對抗愈加明顯：依托阿里的菜鳥聯盟，從服務京東再到服務第三方的京東物流，在高端快遞市場一家獨大的順豐以及同城即時物流的美團形成四足鼎力的局面。



那麼申通能助阿里一臂之力嗎？據悉，申通快遞一直是阿里最緊密的物流合作夥伴之一。中國快遞量連續十年高速增長，在2018年突破500億件，占全世界超過40%，全社會物流基礎設施實現了從勞動力密集到科技密集型的轉變。業內人士認為，此次阿里入股申通是加快構建四通八達的智能物流網絡的重要進展，距離全國24小時、全球72小時必達的目標又扎實邁進了一步。



來源：每日商報 作者：祝雲燕



