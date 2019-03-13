白重恩委員：數字經濟對人才有更高要求

清華經濟學院院長回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）3月13日，在人民大會堂一層中央大廳北側舉行全國政協十三屆二次會議最後一場委員通道集中採訪活動，來自多個界別的全國政協委員接受媒體採訪。



關於新經濟領域企業，全國政協委員、清華大學經濟管理學院院長白重恩提出了他的看法。他認為，互聯網企業面臨一個變化——數字經濟逐漸由主要消費者導向向生產者導向轉移。



為什麼會有這樣一個轉移？白重恩認為，一個重要原因就是在產業升級的過程中，需要用數字經濟給企業賦能，所以有這樣的需求。同時，新技術的發展也為數字經濟服務企業，給企業賦能提供了更強的能力。



白重恩表示，今年可能是5G元年，超級計算機的發展使處理數據的能力更強，人工智能的發展使分析數據的能力更強。這些變化都使數字技術可以更好的為企業賦能。



關於轉變對人才需求的影響，白重恩認為這對人才其實提出了更高的要求。



一方面是量上面的變化，需要更多數字經濟的人才。消費者的應用很多都是通用的，一個應用可以服務幾億甚至十幾億的消費者。但是，生產者的應用往往是專用的，針對每一個場景要設計一個應用，這就需要更多的人來做這樣的事，因為每一個專用的應用，都要一些人來做。



一方面是質上面的變化。設計數字經濟的應用服務於一個生產場景，這樣的人既需要非常熟悉技術，也需要對企業的管理非常了解。所以需要既懂技術，又懂得企業管理的這樣的人才，而且這樣的人才有大量的需求。通過跟企業的接觸，他發現這樣的人才還是相對短缺的，所以需要在這方面做更多的工作。經濟管理學院這方面就有很大的責任，應該做更大的努力，來培養出更多既懂技術、又懂得企業管理的人才，甚至包括對現有的企業家增強他們進行數字戰略管理的這樣的能力，為產業升級做出更大的貢獻。



（中評社報道組：張爽 張心怡 徐夢溪 林艶 後援記者：李娜 實習記者：錢盈盈）

