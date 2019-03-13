“駕駛證電子化”是一份回應民需“答卷”

中評社北京3月13日電／全國人大代表崔榮華在今年的兩會上表示：駕駛證和身份證是同一個號碼，取消駕駛證，通過信息、大數據應用和生物技術，將駕駛資格綁定身份證。從目前的技術手段和交通執法實際情況來看，交警將來完全可以通過身份證查驗司機的駕駛證信息，處理交通違章問題。



駕駛證是證明開車司機身份合法的一個重要依據，往往被大家作為“第二身份證”，當然，駕駛證的作用不僅僅在於證明司機身份上，在一些地方，出示駕駛證和身份證的作用是一樣的，這也說明駕駛證和身份證存在交叉信息。



畢竟，駕駛證和身份證是同一個號碼，在身份證號上的一樣的，但是在對司機例行檢查是否有帶駕駛證的時候，卻需要出示駕駛證，而身份證在這個時候就派不上用場了，畢竟，一些駕駛證上的信息和數據是身份證所不具備的。



也正是因為在需求上的不同，又導致了司機們出行必須帶上身份證和駕駛證，讓一些人的錢包“負重”，也讓大家的心中有很多的無奈，不帶沒辦法，萬一被查了呢？在這樣的情況下，他們呼喚“電子化”的駕駛證出現。



民有所呼，政有所應。面對群眾的呼聲，在互聯網科技的今天，要實現“無紙化駕駛證”其實並不難，採取數據和生物技術的方式，讓駕駛證綁定在身份證上，實現身份證“一證通”，既能夠為司機的錢包“減負”，也能夠為他們的出行帶來更多的幸福感。



“駕駛證電子化”是時代發展的必然，也是一份回應民需的“答卷”，能不能傾聽民聲，重視民意，關係到能不能贏得民心的大事，只有在扎根群眾中不斷提升執政智慧和提升執政水平，才能夠讓群眾更有獲得感，更有歸屬感，也才能夠對政府服務真滿意。



來源:紅網 作者:劉明月

