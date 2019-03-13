加快創新發展，增強國有企業可持續發展能力

中評社北京3月13日電／3月9日下午，國務院國資委副主任翁傑明在答記者問時談到國有企業要在創新驅動方面進入領先行列，發揮引領示範作用。創新是引領發展的第一動力。抓創新就是抓發展，謀創新就是謀未來，抓住創新就抓住了牽動經濟社會發展全局的“牛鼻子”。國有企業特別是中央所屬國有企業，一定要牢牢把握我國發展的目標定位，加大創新投入力度，提高創新能力和水平，著力打造自主創新能力強、創新體制機制優、創新活力動力足的創新型企業。



積極承擔重大科研任務。國有企業是國家科技創新的重要力量，必須在承擔國家重大科研任務中積極作為。要著力推動企業成為技術創新決策、研發投入、科研組織和成果轉化的主體，培育一批核心技術能力突出、集成創新能力強的創新型領軍企業。國有企業要集中優勢力量完成好“科技創新2030—重大項目”，主動創建更多國家技術創新中心、國家重點實驗室、工程實驗室、工程中心等研發平台。在產業集中度較高、具有主導優勢的行業領域，主動組織實施重大研發任務。加強技術攻關與集成、裝備研製及大規模應用，不斷增強原始創新和自主創新能力，有力支撐國家戰略實施。



努力突破關鍵核心技術。能否掌握關鍵核心技術，決定著企業是否能夠長久保持核心競爭能力、在激烈的市場競爭中實現基業長青。核心技術是國之重器，企業必須在核心技術上不斷實現突破，努力實現關鍵核心技術自主可控，把創新主動權、發展主動權牢牢掌握在自己手中。要堅定不移強化自主創新，把更多人力物力財力投向核心技術研發，聚集精銳力量集中攻關。遵循技術發展規律，在事關硬實力提升、長遠發展的關鍵領域抓緊謀篇布局，盡快取得一批關鍵核心技術突破。準確把握行業發展趨勢，把戰略性前瞻性技術作為戰略發展重點，努力取得一批前瞻性、原創性、顛覆性技術成果。



充分發揮系統集成合力。創新是一個複雜的系統工程，創新鏈、產業鏈、資金鏈、政策鏈相互交織、相互支撐，必須打破各創新主體之間的壁壘，形成協同創新的強大合力。一要主動加強科技聯合攻關，形成企業與科研機構、大學、國家實驗室等功能互補、良性互動的協同創新格局。二要加快完善產業創新鏈，解決好產業發展“卡脖子”問題，推動科技成果向現實生產力轉化。三要積極融入全球創新網絡，主動牽頭或參與國際大科學計劃和大科學工程，全方位提高企業科技創新國際化水平。



建立健全創新體制機制。人才是推動科技創新的決定因素，創新體制機制是激發人才創新活力的根本保障。要營造良好創新環境，加快形成有利於人才成長的培養機制、有利於人盡其才的使用機制、有利於競相成長各展其能的激勵機制、有利於各類人才脫穎而出的競爭機制。加強科技創新政策和制度建設，著力推進創新體系效能提升，激發強勁的創新活力。率先在培養一線創新人才、青年科技人才和高技能“工匠”上，在大力培養和引進高層次科技領軍人才和高水平創新團隊上取得新突破。完善人才評價機制，加大人才激勵力度，暢通人才發展渠道，建立中長期激勵機制，持續激發創新潛能。



來源:求是網 作者:思力

