互聯網咖啡未來何去何從？

中評社北京3月13日電／ “一起點杯咖啡吧，連咖啡怎麼樣？”陳立雯是個咖啡控，前幾天，她像往常一樣招呼同事點起了咖啡。從去年年底開始，味道不錯、價格優惠、配送及時的連咖啡成了陳立雯和同事們桌上的常客。



不過，這一次，當她點單時卻發現，那家離單位最近的西湖廣場店已暫停歇業，她“超出了配送範圍”。



然而，暫停歇業的連咖啡門店並不是只有西湖文化廣場這一家。據記者實地走訪發現，連咖啡在杭州布局的10家門店，目前只剩下美萊大廈店“一棵獨苗”。而這些關停店幾乎是在一夕之間，趁著過年檔，集體下線了。



連咖啡為何要“瘦身”？曾信心滿滿要占領互聯網咖啡市場的“小黃杯”究竟怎麼了？互聯網咖啡的未來又面臨著怎樣的挑戰？



杭州10家門店只剩1家



陳立雯常點的那家連咖啡店原本位於西湖文化廣場負一層。3月4日，按照大眾點評上給出的具體位置，記者前往一探究竟。



在西湖文化廣場世紀聯華超市旁的“閃電廚房”內，記者找到了連咖啡所在的鋪位，但店鋪四周已圍上厚厚的一層裝修布，布上寫著“品牌升級，敬請期待”八個大字。



“想喝咖啡去外面吧，這家咖啡店關門了。”隔壁“魚你說”的店員王大姐勸告著記者。她說，這家連咖啡去年下半年開業，剛開始的時候總有騎手來接單，店裡兩個員工忙個不停。後來生意越來越差，過完年後，店鋪索性就關門了。



幾乎同樣的情況，出現在杭州其他店鋪，它們或空置或易主或改造升級中。到目前為止，連咖啡在杭州僅剩下一家店鋪，就位於美萊大廈一樓，面積10平方米左右。雖然是一樓沿街商鋪，但如果要買咖啡，也得從大廈大門繞進去才可以。如果只是從大廈門口走過，很難發現這裡還有一家咖啡店。



一位不願透露姓名的連咖啡美萊大廈店店員說，這家店是今年1月新開的，杭州其餘9家店都在今年2月關門了。至於關閉原因，她說不知情，是上海總部決定的。



不過，這家杭州唯一的門店，日子似乎也不好過。



3月4日下午2點半至3點，記者在這裡觀察了半個小時，其間，連咖啡僅接到2單外賣，且無堂食顧客；3月6日早上10點至10點半，竟無一單生意，倒是它斜對面的十足便利店，客流進進出出基本沒斷過。



那位不願透露姓名的店員也用“慘兮兮”來形容目前的經營情況。她曾在其他門店工作過，見證過連咖啡生意最好的階段，她說，目前這家店的咖啡日銷量僅為輝煌時段的五分之一。但談到具體多少時，她只給了“幾十杯”這個模糊數字。



全國範圍內開展“瘦身”計劃



其實，除了杭州，連咖啡在全國其他地區也紛紛玩起了“瘦身”。



大眾點評顯示，在連咖啡的大本營上海，111家門店中有35家顯示歇業關閉或暫停營業；北京的48家門店中，有22家店鋪停業；廣州的36家門店中，僅13家正常營業……



連咖啡這是怎麼了？



記者聯繫了連咖啡上海總部公關部的負責人，他說，連咖啡在全國範圍內開展“瘦身”計劃從年前就開始了，是公司主動進行的調整。這輪調整的核心目的是回歸利潤，回歸商業本質，把盈利作為線下站點考核的首要因素。



該負責人稱，2018年12月底到今年1月初，經過30%的銷售提價後，出現一批負毛利的咖啡門店，公司決定關閉這些門店，盡快回到盈利模式。



針對關店數量和剩餘門店總數，該負責人沒有直接回應，只是稱“這一輪的調整比例在30%-40%”。而去年12月，連咖啡公布的門店數量為400家，據此推算，這次關店數量約為120-160家。



該負責人還表示，春節前後有單量下滑屬於正常，本身是淡季，也正是基於這個原因，他們才選擇在淡季進行快速漲價和調整，“3月開始旺季來臨，我們會再次進入密集的產品發布和品牌活動節奏。”



接下來，連咖啡還會有開店計劃嗎？該負責人說，新店面也在繼續開設中，但鋪設速度不會像之前那麼快，新店數量會相對謹慎。新一輪融資將於4月前後發布。



互聯網咖啡大戰打得火熱



連咖啡是最早入局互聯網咖啡銷售的品牌之一。



2014年，連咖啡的母公司上海連享商務咨詢有限公司成立。一開始，連咖啡以微信公眾號為入口，為星巴克、Costa等連鎖咖啡品牌提供代購外賣服務。

