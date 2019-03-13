中評社北京3月13日電／又到植樹節，各地的植樹活動也更加紅火。在山東濱州，千人公益植樹，點線交錯壯美如畫；在西安，“我和秦嶺有個約會”主題植樹活動在朱雀國家森林公園舉行；在常熟，“大手拉小手，我與小樹共成長”活動在南湖濕地公園開展；在武漢，政府及時提醒市民提前了解植樹常識；在杭州，一年一度的“書香換花香”活動拉開帷幕；在上海，第五屆上海市民綠化節開幕式於3月10日在長寧區中山公園順利舉行，綠化節將圍繞“互聯網+全民義務植樹”模式，動員市民群眾參與網絡認養與網絡盡責，全面啟用電子版全民義務植樹盡責證書和國土綠化榮譽證書，讓公民盡責常態化、盡責形式多樣化、盡責方式便捷化成為全民義務植樹工作新常態。全國“互聯網+全民義務植樹”試點城市以及更多城市，網絡種樹日益紅火。同時，由於在螞蟻森林獲得3張“植樹證書”的用戶，就可在線申請一張由全國綠化委員會辦公室和中國綠化基金會發放的“全民義務植樹盡責證書”，年輕一代互聯網植樹漸成風尚。



東方網發表時評人丁慎毅文章表示，植樹千姿百態，折射社會進步。



最近發表在新一期美國《國家科學院學報》上的一項研究指出，世界上超過半數的碳匯歸功於不足140年的“年輕”森林而非熱帶雨林。這表明，中國等國的植樹造林活動對固碳具有重要作用。英國《自然•可持續發展》雜誌日前發布的一項研究顯示，美國航天局衛星數據表明，全球從2000年到2017年新增的綠化面積中，約1/4來自中國，原因是中國在植樹造林和集約農業等方面有突出表現。



但是也要看到，隨著中國人民義務植樹熱情步步高，一方面，一些城市周邊已沒有成片的荒山荒地，植樹只能“見縫插針”。另一方面，被綠化的荒山荒地中，仍有少數種下的樹沒有成活；一方面人們不可能花一兩天時間跑到很遠的地方去種樹，一方面人們很多小區居民把車輛停在人行道，使得人行道上的樹木逐漸稀少......植樹也出現了結構性矛盾。



而如今，植樹千姿百態，正在化解這種矛盾。



線上網絡植樹與線下實地植樹相結合，大部隊與游擊隊分頭行動，植樹知識與養護宣傳提前介入，大數據統計讓植樹更加精准，公益植樹與其他公益活動相互融合......有錢出錢、有力出力、有智獻智，全民義務植樹活動正在走向高質量發展階段。



文章指出，生態文明建設需要久久為功，義務植樹是鼓勵全民參與的一個重要形式，如何把樹種得更多，讓樹長得更好，仍需要根據共建、共融、共享的思路，繼續探索新的方式。

