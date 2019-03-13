中評社北京3月13日電／政府工作報告提出，合理擴大有效投資。面對當前複雜嚴峻的國內外形勢，無論是創新發展，還是改善民生促進就業，推動產業改造升級，都離不開有效投資。擴大有效投資，錢從哪裡來？投到哪裡去？錢該怎麼花？成為代表委員們熱議的話題。



經濟日報發表記者熊麗評論文章提出，找准目標，精准發力。中國發展現階段投資需求潛力仍然巨大，發揮投資的關鍵作用，關鍵是要緊扣國家發展戰略，著眼於促進形成強大國內市場，選准領域和項目，把錢用在“刀刃”上。今年中央預算內投資安排5776億元，比去年增加400億元。從投資結構上來看，將重點用於“三農”建設、重大基礎設施建設、創新驅動和結構調整、保障性安居工程、社會事業和社會治理、節能環保與生態建設等方面。也就是說，有效投資要著眼於重要領域和薄弱環節，突出抓重點、補短板、強弱項，聚焦已納入建設規劃的重大工程，聚焦短板項目，不該花的錢一分也不花，該花的錢全力予以保障，確保取得實效。



以重大基礎設施建設為例，政府工作報告提出，今年中國將加快實施一批重點項目。完成鐵路投資8000億元、公路水運投資1.8萬億元，再開工一批重大水利工程，加快川藏鐵路規劃建設，加大城際交通、物流、市政、災害防治、民用和通用航空等基礎設施投資力度，加強新一代信息基礎設施建設。



文章認為，盡力而為，量力而行。有效投資要擴大，但也要“合理”。要充分考慮地方財政承受能力和政府投資能力，區分輕重緩急，科學有序推進，嚴格落實項目建設條件，嚴禁建設政績工程、形象工程。各級政府的投資，要嚴格防止形成新的債務，嚴格防止“半拉子”工程。今年，地方政府專項債券規模比去年增加了8000億元，並繼續發行一定數量的地方政府置換債券，目的就是要通過“開前門堵後門”，為重點項目建設提供資金支持，也為更好防範化解地方政府債務風險創造條件。同時，要強化和落實地方主體責任，推動具備條件的重大項目盡快開工建設，早日建成發揮效益，穩定有效投資。



優化環境，形成合力。擴大有效投資，民間資本不能缺席。2018年，中國民間投資增長8.7%，比上年加快2.7個百分點，占固定資產投資比重達到62.0%，民間投資對經濟增長發揮著重要作用。要繼續深化投融資體制改革，創新項目融資方式，落實好民間投資支持政策，加快破除各類不合理門檻，取消和減少阻礙民間投資進入補短板等重點領域的附加條件。總之，凡是市場能做的，政府要創造條件引導民間資本進入，營造良好的投資環境，充分調動民間投資的積極性。

