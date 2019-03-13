梁琰委員兩會現場為廣西來賓柑橘“吆喝”

廣西來賓副市長答記者問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）3月13日上午，全國政協十三屆二次會議第三場“委員通道”開啟，來自不同界別的全國政協委員現場回答中外記者的提問。



有記者提問全國政協委員、廣西來賓市副市長梁琰，來賓是一個年輕的新興城市，有獨特的地理特征，作為來賓市的副市長，在如何把地理優勢轉化為經濟優勢方面有什麼樣的思路？



梁琰說，來賓知名度不高，是在一片“甘蔗地”上建起來的新興城市，也是一個少數民族聚居的地級市，壯族、瑤族的人口占到了78%，有“世界瑤都”之稱。16年來，來賓緊緊圍繞將地理資源優勢轉化為經濟優勢的工作思路，摸索一條產業扶貧經濟發展的道路。



梁琰表示，來賓地處北回歸線之上，這個區域種植的柑橘品質最好。這幾年來賓的柑橘種植面積逐年快速增長。現在全市共有柑橘的種植面積70多畝，產量53萬噸，還建有29個各級沃柑產業園，不少群眾因此而脫貧致富，下地幹活還開著車。



去年砂糖橘收購價遭遇“腰斬”，果農收入銳減，這讓梁琰意識到，“酒香也要去吆喝”，政府為此開通了一個線上線下平台。“不能坐等，銷售要主動出擊。”梁琰說，為政之要，重在落實。今年元宵節，她帶著三家沃柑企業到北京召開來賓沃柑北京推介會，挨家挨戶跑腿去推銷。



經過實地調研和交流，梁琰深刻地認識到，農民在種植業產業化的過程中，要做到旱澇保收，必須做到“人無我有，人有我優，人有我特，人特我專”。這幾句話說起來容易，但要真正做到，需要政府、龍頭企業、合作社、果農圍繞生產標準化、銷售品牌化做大量工作，這是下一步的重點。



“天下來賓，來者上賓。”借此機會，梁琰誠摯邀請大家去來賓做客，品嘗優質柑橘。也希望大家到去那裡投資興業，“如果大家有需要買柑橘的，歡迎聯繫我！我也希望我們光大集團帶頭一下。”梁琰對身邊的光大集團董事長李曉鵬說。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：李娜 實習記者：毛成勛）

