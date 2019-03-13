完善創新外商投資法律制度

中評社北京3月13日電／“從中國堅持對外開放的堅定決心裡，我們能看到未來的影子。”今年的全國兩會上，“開放”再次成為熱議話題，也引發中外媒體普遍關注。



人民日報發表評論員彭飛文章表示，首屆中國國際進口博覽會成功舉辦，海南自貿試驗區啟動建設，貨物進出口總額超過30萬億元，實際使用外資1383億美元、穩居發展中國家首位……在全球經濟下行壓力增大，保護主義抬頭的背景下，中國開放的大門不僅沒有關閉，反而水平更高、成色更足、分量更重，再次用實際行動證明了“世界經濟不可能從大海退回到湖泊”的規律和道理。



“外商投資法將為新形勢下深化對外開放、規範利用外資提供制度保障”“中國正從政策引資轉向制度引資，制定外商投資法正當其時”。會場內外，外商投資法草案成為代表委員們關注和討論的熱門話題。這部法律的出台是對中國外商投資法律制度的完善和創新，充分彰顯了新時代中國進一步擴大對外開放、積極促進外商投資的決心和信心。



改革開放之初，外媒曾把僅有15條內容的中外合資經營企業法稱為“宣言式法律”。如今，無論是廣受各方關注的外商投資法草案，還是不斷加快的自貿區、自貿港建設進程，抑或是持續完善的知識產權保護體系，不斷夯實著全方位對外開放的制度根基。有人評價，中國是吃改革飯、走開放路、打創新牌發展起來的。在全方位對外開放的體制機制上做文章、下功夫，新時代的中國跑出新的加速度。



文章指出，推動“制度型開放”，以穩定、透明、可預期和公平競爭的市場環境，向全球投資者敞開懷抱，將為世界經濟注入更多確定性。持續擴大對外開放、主動擁抱世界，中國在競爭中為創新和發展培育沃土，為人民的美好生活需要提供更豐富的選擇。



“中國經濟是一片大海，而不是一個小池塘。”海納百川，有容乃大。邁向更高水平開放的中國，不僅為自身發展創造廣闊空間，也以實際行動推動經濟全球化，造福世界各國人民，在開放中共建全人類的美好家園。



