從兒童票標準反思公共政策滯後性

中評社北京3月13日電／今年全國兩會期間，來自安徽的全國人大代表、安徽獸藥飼料監察所副所長張莉提交了《關於進一步推進按年齡劃分兒童票標準的建議》。張莉表示，隨著人民生活水平的提高和嬰幼兒飲食科學能力的提升，現在的兒童身高普遍比上世紀五十至七十年代出生的兒童高8—10厘米。近年來，許多部門對兒童票標準進行了積極試點，將年齡因素作為考量指標。但是目前很多地方仍以身高作為兒童票標準。



紅網發表時評人吳睿鶇文章表示，眾所周知，“兒童線”就是兒童購票高度的標準線，它不僅是政府給予兒童的福利線，更是社會主義無比優越性的幸福線。這條免票線是上個世紀的產物，經過半個多世紀的發展，現在民眾各方面的生活條件都好了，孩子們的身高、體重都比以前提高了很多，但這免票線始終未見“長高”。



而如今，全國人大代表張莉，對事關兒童的福利標準，提出了很有任何價值的建議。特別是，對兒童票以身高為標準的規範性法律文件，鄭重建議進行立法修改、清理和監督，確立以年齡為標準的兒童票法律法規。建議修改《未成年人保護法》，增加兒童票制度，明確規定將兒童票標準統一定為十八周歲以下，以方便推廣實施。將幾十年一成不變的兒童福利，進行實質性“增高”，以及年齡上的“加長”，既彰顯出社會對下一代的關愛，更體現出公共政策與時俱進，的確令人耳目一新。



文章稱，實際上，公共政策中總有一些抱著“老皇歷”不放，讓制度休眠不醒。比如，前段時間被輿論熱議的教齡津貼。從1985年開始實行，該項津貼按從事本職工作的年限計算。凡從事本職工作滿5年不滿10年者，每月發3元；滿10年不滿15年者，每月5元；滿15年不滿20年者，每月7元；滿20年以上者，每月10元。不從事該職業時，從第二個月起停發教齡津貼。現在執行的標準還是1985年的紅頭文件，1985年距今已經整整34年了，至今未變。



再如，從1982年起對獨生子女家庭實行的“每月5元”獎勵政策，37年來很多省份幾乎沒有什麼變化；還有，職工探親假規定，實行了37年，已淪為公職人員福利；每月幾元到幾十元不等的洗理費、書報費，實行了30多年……有些規定在數十年前出台後就幾乎沒有過任何變化，“沉睡”不醒中卻仍在行使對當下社會的指導性或規範性職能。



文章認為，一項公共政策的制定，並非就能一勞永逸地解決問題，隨著時代的發展，無論是法律規定，還是各種制度規則，都應與時俱進，適時適度修改，以保證公平與正義。鑒於現實中諸多公共政策長期處於休眠及滯後狀態，國家層面有必要組織相關部門，對與民眾利益息息相關的各種“沉睡政策”進行梳理 ，該清掃出門的，一定要清掃出門，需要更新的，務必要及時刷新，讓公共政策跟上時代的步伐，這不僅能為民眾福祉保駕護航，也能提高政府的公信力。

