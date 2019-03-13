李曉鵬委員：發揮央企優勢　助力垃圾焚燒發電

全國政協委員、光大集團董事長李曉鵬答記者問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）3月13日上午，全國政協十三屆二次會議第三場“委員通道”開啟，來自不同界別的全國政協委員現場回答中外記者的提問。有記者提問，光大集團作為一家金融企業，為何鐘情於垃圾處理？



全國政協委員、光大集團董事長李曉鵬表示，垃圾處理問題非常重要，光大集團作為一家央企，有責任有義務參與到三大攻堅戰中，利用金融資源支持環保企業發展。



李曉鵬說，我們每個人既是垃圾的製造者，也是垃圾的受害者。據估算，我們每人每天生產1公斤左右的生活垃圾，全國就是130萬噸，如果用填埋的方法來處理，一年大概要占用50多個“西湖”大小的面積，這不僅浪費了大量的土地資源，而且造成嚴重的地下水污染。



“隨著這些年全國生態環境發生的深刻變化，垃圾發電產業也邁上了一個新台階。”李曉鵬說，目前，全國大概有30%到40%的生活垃圾可以用來發電，但是，生活垃圾處理任務依舊很重。特別是在廣大農村地區，垃圾圍城和秸秆焚燒是美麗鄉村建設中的兩大難題。去年，光大集團在安徽鳳陽投資了一個一體化的生活垃圾、秸秆焚燒發電廠，效果非常好。



“老百姓說，這個發電廠是個發電機、是個淨化器、還是個錢袋子。”李曉鵬說，因為這個發電廠一年的發電量可以滿足全縣80萬人半年的生活用電，原有的64個秸秆焚燒點也取消了，空氣質量非常好。同時，通過出售秸秆，當地農民每年可以獲得將近一個億的收入，4000人實現了就業。“我可以自豪地告訴大家，這家發電廠的污染排放標準要遠遠領先於世界頂尖水平，不用擔心發電帶來的污染問題。”



李曉鵬坦言，光大集團作為一家金融企業，鐘情於環保產業既是央企的責任，也是義務，“今年的政府工作報告對綠色發展提出新要求，我們願意和全國人民一起加大環保、特別是垃圾發電產業的投入，讓我們從垃圾的受害者變成受益者，共建美麗家園。”



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：李娜 實習記者：毛成勛）

