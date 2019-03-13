可能徵召韓國瑜參選　吳敦義關心韓健康

吳敦義。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／中國國民黨籍高雄市長韓國瑜11日表示不會領表參加黨內初選。國民黨主席吳敦義昨天接受電視專訪首度公開表示，可能徵召韓國瑜參選“總統”。他強調，因為拿下政權才是終極目標；且若是徵召，沒有所謂二階段初選，也不是在提名之後才來徵召，而是在“初選階段”就搞定。



吳敦義昨天接受壹電視《十點上新聞》節目專訪被問到，現階段不可能勸韓國瑜參選？吳敦義表示，現在不可能開口。吳敦義還說，要看有沒有預期外的人出來選，假設那一位，現在不能講誰，若有一人相對國民黨內已有意向的人，是比較領先的時候，“如果我們有一張牌，可以領先那個人，這張牌不打，眼看輸掉，是違背政黨的目標”。



吳敦義表示，黨內提名參選的候選人，除了良好的“品德操守”外，更需具備“健康與體能”，不然選戰打到一半，體力衰退不繼也不行，近期韓國瑜不但暴瘦，甚至頻頻傳出健康亮紅燈，吳敦義說，已私下透過朋友轉告韓，希望他能多保重身體。



如果前“立法院長”王金平自己用連署的方式參選，吳敦義說他不敢想像，“如果想這個問題，就是對王金平的不敬”。



至於吳敦義本人參選意願，他強調，仍保留“萬分之一機會”，面對各界勸進聲浪，最遲將於4月初選前正式表態。