黃立：堅持自主創新聚焦實業　定能實現夢想

國政協委員、全國工商聯副主席、武漢高德紅外股份有限公司董事長黃立回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）3月13日上午，全國政協十三屆二次會議最後一場委員通道開啟。有記者提問稱，是什麼力量支撐民營經濟走到今天？



作為民營企業家委員，全國政協委員、全國工商聯副主席、武漢高德紅外股份有限公司董事長黃立表示：“只要持之以恒，堅持自主創新，聚焦實業，我相信一定能夠實現夢想。”



在發言中，黃立還提到了自己的“創新”故事。



“中國光穀是我夢想開始的地方，它坐落在武漢。這個地方鼓勵創新，也容忍失敗。”黃立說，有一次跟公司的研發團隊為了克服一個技術難關持續加班，從實驗室走出來的時候，天還沒有亮，對面街角有一個早餐店，天空飄著雪花，空氣裡面彌漫著武漢熱幹面的香味，那一幕讓他很感動。“真正的支撐我們民營企業家前行的最大力量、最根本的力量，還是我們身後有一個偉大的祖國。”



談到未來，黃立表示，如果沒有創新，是不會有未來的，所以只要我們持之以恒，只要我們有一口氣，堅定不移，堅持自主創新，心無旁鶩，聚焦實業，聚焦自主創新，我們就一定能夠實現我們的夢想，同時也能夠為這個社會多做一些工作，特別是為生我們、養我們的這個國家，做一些實實在在的事兒，



（中評社報道組：張爽 張心怡 徐夢溪 林艶 後援記者：李娜 實習記者：錢盈盈）

