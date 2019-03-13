大華網：升高兩岸對抗衝突的“國安”報告

中評社香港3月13日電／蔡英文日昨召開“國家安全會議”，並於3月11日公佈“國家安全會議”報告：當前兩岸情勢對“國家安全”之挑戰及整體因應作為”，內容主要分為三個部份：第一：中國推動“一國兩制”統一進程之策略及相關作為；第二，北京統一台灣急迫感對“國家安全”的巨大挑戰；第三，因應作為。整篇報告以對抗中國大陸主張的統一進程為主軸，勢必將進一步加深兩岸關係的緊張情勢。



大華網路報今天專欄說，眾所皆知，兩岸自從1949年隔海分治以來，中國大陸就一直主張國家統一的終極目標，70年來從未改變過，並且提出了“和平統一、一國兩制”的願景。在這個先決條件下，台灣要發展如何的兩岸關係對自身最有利？端視台灣人民的智慧選擇。



由過去的歷史事實觀之，台灣在2000年至2008年民進黨陳水扁“總統”執政期間，走的是“台獨”對抗路線，結果造成兩岸關係緊張對峙，雙方制度性協商管道海基、海協兩會中斷，導致許多攸關兩岸民生與經濟發展的議題無法透過協商來處理。



2008年國民黨馬英九執政後，採取維持現狀、和平發展的路線，並以“九二共識”作為兩岸政治互信基礎，進行海基、海協兩會協商，曾經舉行過11次會談，簽署23項協議，並且召開多次兩岸事務首長會議，尤其是兩岸領導人“馬習會”首次在新加坡會面，更是開啟兩岸歷史新猷。



歷史事實證明，台灣若走“台獨”對抗路線，中國大陸將被迫使用武力或非和平的手段來面對，屆時台灣人民的生命財產恐將毀於一旦；而走維持現狀、和平發展路線，兩岸平等協商、互利雙贏，台灣的生存發展將減少許多來自大陸的威脅，甚至可以化阻力為助力。



可惜的是，2016年民進黨蔡英文執政後，雖然一再保證維持兩岸和平穩定現狀，但由於不承認“九二共識”，讓中國大陸認為是走“台獨”對抗路線，不但使海基、海協兩會協商再次中斷，雙方也在軍事、外交、經濟上較勁，造成台灣生存發展造成極大衝擊。