CNML格式】 【 】 【打 印】 
力拱韓參選　蔡正元建議吳敦義代為領表
http://www.CRNTT.com   2019-03-13 09:54:42


蔡正元針對國民黨2020提名人選提出看法。(照片：蔡正元臉書)
　　中評社台北3月13日電／中國國民黨主席吳敦義昨日接受電視專訪時首度明確表示，保留“萬分之一機會”徵召高雄市長韓國瑜參選“總統”。對此，國民黨前“立委”蔡正元隨即在臉書發文表示，韓國瑜又剛當選，時間太短不宜表態，當然不宜自行領表，解決之道，就是黨主席吳敦義代為領表。

　　目前國民黨內表態參選的人，以前國民黨主席朱立倫的民調最高，但蔡正元昨日深夜在臉書發文指出，2020初選民調最高是韓國瑜遠遠超過柯文哲，朱立倫和柯文哲互有輸贏，始終處於誤差範圍，但是柯文哲爆發力比較強，又可能棄蔡保柯，朱立倫無法確保勝選。

　　以下為蔡正元臉書全文：

　　黨主席代領表

　　國民黨“總統”初選
　　民調最高是韓國瑜
　　遠遠超過柯文哲

　　朱立倫和柯文哲
　　互有輸贏
　　始終處於誤差範圍
　　但是
　　柯文哲爆發力比較強
　　又可能棄蔡保柯
　　朱立倫無法確保勝選

　　韓國瑜又剛當選
　　時間太短不宜表態
　　當然不宜自行領表
　　解決之道
　　就是黨主席吳敦義
　　代為領表

　　有人會說
　　黨主席怎麼可以
　　代替“總統”人選領表

　　黨主席都可以
　　換掉“總統”人選
　　沒有理由不能
　　為黨掄才
　　代才領表

　　簡單講
　　這是黨主席的職責和權利！

掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：