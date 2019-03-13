力拱韓參選　蔡正元建議吳敦義代為領表

蔡正元針對國民黨2020提名人選提出看法。(照片：蔡正元臉書) 中評社台北3月13日電／中國國民黨主席吳敦義昨日接受電視專訪時首度明確表示，保留“萬分之一機會”徵召高雄市長韓國瑜參選“總統”。對此，國民黨前“立委”蔡正元隨即在臉書發文表示，韓國瑜又剛當選，時間太短不宜表態，當然不宜自行領表，解決之道，就是黨主席吳敦義代為領表。



目前國民黨內表態參選的人，以前國民黨主席朱立倫的民調最高，但蔡正元昨日深夜在臉書發文指出，2020初選民調最高是韓國瑜遠遠超過柯文哲，朱立倫和柯文哲互有輸贏，始終處於誤差範圍，但是柯文哲爆發力比較強，又可能棄蔡保柯，朱立倫無法確保勝選。



以下為蔡正元臉書全文：



黨主席代領表



國民黨“總統”初選

民調最高是韓國瑜

遠遠超過柯文哲



朱立倫和柯文哲

互有輸贏

始終處於誤差範圍

但是

柯文哲爆發力比較強

又可能棄蔡保柯

朱立倫無法確保勝選



韓國瑜又剛當選

時間太短不宜表態

當然不宜自行領表

解決之道

就是黨主席吳敦義

代為領表



有人會說

黨主席怎麼可以

代替“總統”人選領表



黨主席都可以

換掉“總統”人選

沒有理由不能

為黨掄才

代才領表



簡單講

這是黨主席的職責和權利！