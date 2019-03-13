力拱韓參選　蔡正元建議吳敦義代為領表

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中評社台北3月13日電／中國國民黨主席吳敦義昨日接受電視專訪時首度明確表示，保留“萬分之一機會”徵召高雄市長韓國瑜參選“總統”。對此，國民黨前“立委”蔡正元隨即在臉書發文表示，韓國瑜又剛當選，時間太短不宜表態，當然不宜自行領表，解決之道，就是黨主席吳敦義代為領表。
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|蔡正元針對國民黨2020提名人選提出看法。(照片：蔡正元臉書)
目前國民黨內表態參選的人，以前國民黨主席朱立倫的民調最高，但蔡正元昨日深夜在臉書發文指出，2020初選民調最高是韓國瑜遠遠超過柯文哲，朱立倫和柯文哲互有輸贏，始終處於誤差範圍，但是柯文哲爆發力比較強，又可能棄蔡保柯，朱立倫無法確保勝選。
以下為蔡正元臉書全文：
黨主席代領表
國民黨“總統”初選
民調最高是韓國瑜
遠遠超過柯文哲
朱立倫和柯文哲
互有輸贏
始終處於誤差範圍
但是
柯文哲爆發力比較強
又可能棄蔡保柯
朱立倫無法確保勝選
韓國瑜又剛當選
時間太短不宜表態
當然不宜自行領表
解決之道
就是黨主席吳敦義
代為領表
有人會說
黨主席怎麼可以
代替“總統”人選領表
黨主席都可以
換掉“總統”人選
沒有理由不能
為黨掄才
代才領表
簡單講
這是黨主席的職責和權利！