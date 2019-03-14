澳門委員：回歸二十年 澳門老百姓感到幸福

梁華委員回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月14日電（中評社報道組）全國政協委員、澳門金海集團董事長梁華昨日走上“委員通道”，與中外記者面對面，他談起對澳門回歸祖國二十周年的感受時說，在這二十年來，澳門發生了翻天覆地的變化，澳門社會穩定，經濟發展，文化繁榮。現在，我們每一個人澳門的居民都感覺到生活在非常幸福之中。”



梁華說，澳門老百姓都感覺到幸福滿意，澳門65歲以上的居民，就可以享受到免費的醫療，還有很多針對孩子的服務，居住環境也得到了改善。在民生方面，澳門做了大量的工作。



梁華說，但在回歸前夕，澳門則經歷了一個非常動亂的時期。那時候澳門黑社會當道，每天都有打槍的、搶劫的，老百姓都生活在恐懼和不安之中，生活一直停留在低水平。“回歸後，政府在建設旅遊休閑中心方面，不斷改善投資環境，現在澳門城區已經被評為世界非遺城區，融合了東西方文化。所以大家都說，澳門是一個有文化的地方。”



“國家頒布了粵港澳大灣區的建設規劃綱要，是澳門同胞千載難逢的機遇。”梁華說，要發展、要進步，澳門地小人少，這個綱要指明了一條清晰的道路，讓澳門能夠有更大的發展空間。“所以我們要抓緊這個機遇，把澳門建設得更好。”



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：毛成勛）