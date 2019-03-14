港委員喊話台籍委員：早日加入一國兩制行列

駱沙鳴委員回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月14日電（中評社報道組）“希望你們盡快加入到我們一國兩制的行列裡面去。”



在全國政協十三屆二次會議閉幕會前的最後一場委員通道的採訪上，全國政協委員、港專學院及香港專業進修學校校長陳卓禧這樣“喊話”台籍全國政協委員、福建泉州市政協副主席駱沙鳴，駱沙鳴回應說，“我們共同努力吧！”



今年兩會最後一場委員通道邀請的最後一組嘉賓是來自香港、澳門和台盟界別的三位委員。



駱沙鳴出生在台灣，是台盟界別的政協委員，多年來一直推動海峽兩岸的交流和交往，很多提案建議都被采納了。他在委員通道上說，聚焦民生、服務發展、服務融合、促進統一，是台盟界別委員的本分。這兩年台盟深入調研，在兩會當中帶來信息提案和草根信息，完成委員作業。



“我的故鄉在台灣，歷史上，台灣44%同胞的祖籍地其實就在我生長的城市泉州，所以加大閩南文化等兩岸屬地文化的交流，對於增加台灣同胞的民族、國家認知認同和感情都十分有益。”



駱沙鳴講了一個他履職中的小故事，他看到在“兩岸閩南語歌星總決賽”上，兩千多位台灣同胞，在台南的文化中心坐無虛席，令他感動，也啟發他向全國政協提交了關於加大兩岸文化大交流的提質增效提案。



為了更好改善台灣青年在大陸的創業、創新、創造的發展環境，駱沙鳴建議進一步改善卡式台胞證的使用功能，能夠為台灣青年在大陸創業製作“懶人包”，以及發布對台政策APP，為台灣學生來大陸實習提供更多的崗位，吸引更多的台胞、台企來福建這個第一家園發展。



（中評社報道組：張爽 張心怡 徐夢溪 林艶 後援記者：李娜 實習記者：錢盈盈）



