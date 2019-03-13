戴秀英委員：讓社保不要離農民工太遠

全國政協委員、農工黨寧夏主委戴秀英談農民社保（中評社 張爽攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）3月13日，在人民大會堂一層中央大廳北側舉行全國政協十三屆二次會議最後一場委員通道集中採訪活動，來自多個界別的全國政協委員接受媒體採訪。對於農民工社保方面存在的問題和解決路徑，全國政協委員、農工黨寧夏主委戴秀英提出了她的看法。



戴秀英稱，我國的農民工現在有2.8億人，他們有“三個低”的特點：文化程度低、專業技能低、工資低。由於他們的工作不穩定，流動性大，所以他們的社會參保率非常低，低於城市員工很多。拿養老保險金為例，人社部規定，必須要連續繳納15年的保險金，才能夠享受此保險。農民工的跨省就業流動性大，他們很難達到規定的年限，大多數農民工都不能享受這個保險。



戴秀英表示，農民工的維權意識差，很多人不和用工單位簽訂勞動合同，滿足於工傷得到及時治療、工資不被拖欠，一旦權益受到損害，就不知道怎麼去維護。



戴秀英稱，人社部正在制定社會保障的管理服務條例，她也期盼自己一些建議能夠被采納。一是允許社保隨著農民工走，社會保險能夠在全國範圍內轉移接續，建立全國的社會保險公共服務平台，讓我們的社會保險都在網上走，農民工少跑腿。



在發言最後，戴秀英向農民工喊話：“每一個農民工都應該認識到參加社會保險能夠幫助你們降低很多風險，獲得國家的補償，重視和勞動部門簽訂協議，可以保障你們的工資不被拖欠。我希望農民工能夠用國家的利好政策維護自己的權益。”



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：李娜 實習記者：張磊）