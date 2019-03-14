陳卓禧：大灣區讓港青去廣深就像去銅鑼灣

全國政協委員、香港專業進修學校校長陳卓禧答記者問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）全國政協委員、香港專業進修學校校長陳卓禧昨天走上設在人民大會堂東廳的“委員通道”，在如何消除香港年輕人對內地的疏離感，讓兩地年輕人增進情感、加強溝通方面，陳卓禧說，香港年輕人有外人的感覺，是因為他們沒有親身體驗，而現在大灣區的建設正好創造了一個機會，隨著粵港澳大灣區高鐵的開通和港珠澳大橋的通車，香港的年輕人就像去旺角、銅鑼灣一樣去廣州荔灣、深圳的福田逛街，去吃，去玩，去看。



陳卓禧有“護國歌校長”之稱。2016年11月26日，香港專業進修學校的畢業典禮上，“香港眾志”副主席黎汶洛等人藉機搞事，趁奏國歌及上台鞠躬時舉起反對釋法標語。陳卓禧直斥他們的行徑是“侮辱國歌”，對其行為感到痛心及難過，更反問學生若外游時遇戰亂天災，誰會去救助你們？



對香港年輕人了解頗深的陳卓禧說，香港跟內地只有一河之隔，但在一部分年輕人的心裡距離比較遙遠，有外人的感覺。這是因為他們沒有親身體驗，聽了一些有關內地的負面的報道，就以為大陸的全部，就產生了這樣的感覺，而現在大灣區的建設正好創造了一個機會。



“隨著粵港澳大灣區高鐵的開通和港珠澳大橋的通車，以及其他配套的便捷措施，香港與內地的關係更緊密了。香港的年輕人就像去旺角、銅鑼灣一樣去廣州荔灣、深圳的福田逛街，去吃，去玩，去看。”陳卓禧說。



陳卓禧認為，香港青年還可以在大灣區多交朋友，多聽故事。大灣區還可以變成香港青年發展多元化事業的平台，作為逐夢、圓夢的地方，他們可以在這裡大展拳腳。



陳卓禧舉了一個他親身經歷的例子：在前幾天港專還與太平洋咖啡簽約，針對香港青年在大灣區開展創業培訓計劃，“在簽約現場，聽了計劃的一位學生就說，我在香港沒有這個機會，而這個計劃激勵了他的夢想。”這個學生就想在大灣區開自己的咖啡店，然後打出品牌向全國發展。



陳卓禧表示，這些香港年輕人看到身邊的同輩有這樣的轉變和成功，很容易引起共鳴，就會模仿。只要通過大灣區更面地了解國家，香港的年輕人就不會再把自己當成外人了。



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：毛成勛）

