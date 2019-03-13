柯文哲找到第三位副市長蔡炳坤　藍營出身

蔡炳坤。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／無黨籍台北市長柯文哲去年12月25日就職連任後，三位副市長一直缺少一位，以至於督導教育局、文化局、體育局，社會局等局處“屬於比較軟性的這一塊”的副市長懸缺近三個月。台媒《蘋果日報》昨天報道，傳出柯文哲拍板定案，將由台中市前副市長蔡炳坤接任，最快下周二的市政會議或柯自美返國後佈達上任。



台媒報道，北市府發言人劉奕霆說，市府一直在徵詢第三副市長人選，確定後會對外說明。至於是柯文哲選定蔡炳坤接任副市，劉奕霆未證實也未否認。但據了解，柯已定案，蔡炳坤的人事案尚待行政程序及作業，最快於下周二或柯結束訪美行程返回台灣後上任。



蔡炳坤將接任台北市副市長，由於他在國民黨籍的胡志強擔任台中市長任內被延攬擔任台中市副市長，外界解讀是柯文哲裂解與爭取藍選票，拉攏宗教票的意味濃厚。



去年柯連任後傳出柯屬意已返回台大醫院當醫生的社會局前局長許立民接任副市長，也願意等待，但許立民任內因柯砍1500元重陽敬老禮金惹議，加上借調風波甫平息，據了解，許再三考慮後選擇行醫。



2015年初擔任台大醫院醫師的許立民被柯文哲“借將”至台北市政府擔任社會局長，但因借調程序瑕疵，去年七月許立民閃辭政務官，選擇返回台大醫院擔任醫師，當時許立民表示“對醫學仍有熱情，還是比較喜歡當醫生”。



現年59歲的蔡炳坤，台灣南投縣草屯鎮人，花蓮師專畢業、國立政治大學教育研究所博士，曾擔任國小老師、台中縣文化局副局長、台中一中校長、台北市立建國中學校長、台中市副市長、“行政院”顧問及“文化部”政務次長等職務，現擔任慈濟教育志業體執行長。