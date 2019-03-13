綠打扁牌忘高志鵬　李艷秋諷貪污犯待遇不同

李艷秋指出，陳水扁、高志鵬兩個貪污犯被民進黨截然不同對待，只因選票考量。（照片：李艷秋的新聞夜總會） 中評社台北3月13日電／新北三重市及台南“立委”補選投票將於3月16日舉行。資深媒體人李艷秋昨晚在臉書指出，民進黨“立委”高志鵬是重量級“立委”，在民進黨內舉足輕重，高志鵬貪污被民進黨刻意遺忘，陳水扁貪污卻成為人氣男神，台南“立委”候選人爭相打出與陳水扁合照看板，她說兩個貪污犯被民進黨截然不同對待，只因“選票考量”。



李艷秋的新聞夜總會臉書全文如下：



“立委”補選中的兩個貪污犯



聽到余天說，習近平講的不是九二共識，是一國兩制，我笑了。



你覺得余天唱歌票多？還是余天談兩岸票多？



和其他三席“立委”補選不同的是，三重“立委”補選，並不是九合一有哪位“立委”辭職參選留下的席次，而是民進黨“立委”高志鵬關說受賄判刑確定，入監服刑而空出的席缺。



高志鵬是大咖“立委”，在民進黨內舉足輕重，因為收了50萬判四年半，以民進黨一貫的邏輯，他跟陳水扁一樣是冤枉的，全黨應該趁這次補選為他伸張正義，至少給原先投給高志鵬的支持者一個說法，安慰他們沒看走眼，高志鵬沒A錢，只因為被藍色司法官迫害，蒙受不白之冤，這樣大家就會繼續支持余天為高志鵬報仇；結果民進黨捨此不由，竟然把高志鵬當空氣，叫余天罵習近平，這有搭嗎？現在只有期待選前之夜，安排高志鵬用視訊或錄影方式出現，激起選民悲憤，再由歌王余天開個金曲回顧演唱會，歌迷加高志鵬的死忠，余天，凍蒜啦！⋯⋯