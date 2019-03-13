星展睇樓價再挫10%

星展丘卓文看淡納米樓前景。 中評社香港3月13日電／近期樓價有反覆回穩跡象，不過，星展香港房地產業分析師丘卓文昨日預料，從宏觀及微觀方面看來，樓價均有下行壓力，預計今年住宅樓價將下跌一成。



香港文匯報報道，丘卓文昨在記者會上解釋，雖然現時市場認為中美貿易戰對香港經濟的衝擊，不似去年預測那麼差，而股市自年初亦因而有所回升，但貿易戰始終是負面因素，而且中美貿易談判仍存在不確定性；同時，未來一年，香港、內地以至歐美等地的經濟都有下行情況，美國今年也很難加息，所以在宏觀上看淡樓市。



他續稱，在微觀方面，今、明兩年香港每年有18，000至19，000個新私人住宅供應，而個別地區如新界大埔及屯門等為主要供應來源，且這些新供應有相當部分來自非傳統發展商，例如非上市發展商及內地房地產商，他們可能採取更彈性的定價策略，即可能會以較低價推售，這將會對其他地區的樓價帶來壓抑作用。



空置稅增發展商賣樓壓力



另一方面，丘卓文亦看淡“納米樓”前景，他警告，近年香港湧現“納米樓”，甚至連新界區亦有新盤推出“納米樓”，若果未來市況轉差，新界區“納米樓”樓價波幅會相當大，相對而言市區的“納米樓”則較為穩定。



談及空置稅時，丘卓文表示該稅影響發展商對豪宅地段的投地意慾。由於市場對豪宅的需求較少，故難以在一年之內將全部豪宅賣出，即發展商很大機會要繳交空置稅，故發展商的出價會較為保守。他認為，去年山頂文輝道豪宅地皮，由於發展商出價未達要求而流標，估計就是受到空置稅的影響。



本港寫字樓租金料升3%



寫字樓方面，丘卓文預料由於本港寫字樓空置率處於約4.4%的低水平，故今年寫字樓租金將可升3%。其中，由於有部分國際企業持續將辦公室搬離中環，轉投港島東，故港島東將可“跑贏大市”。至於零售商舖方面，尖沙咀的商舖受惠於高鐵通車，故他較為看好當區的市況，如海港城的租金會有一定升幅。