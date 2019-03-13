韋昌進委員：望越來越多青年學子攜筆從戎

韋昌進委員回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）“希望越來越多的青年學子攜筆從戎，一起守衛祖國的安全。”3月13日上午，全國政協十三屆二次會議第三場“委員通道”集中採訪活動舉行，來自多個界別的全國政協委員接受媒體採訪。全國政協委員、山東棗莊軍分區政治委員韋昌進在“委員通道”上講述了自己在征兵工作中最深切的體會，並現場打“廣告”。



韋昌進表示，軍分區主要工作之一，就是選送高素質優秀青年，到部隊接受鍛煉、保家衛國。隨著國家經濟實力增強，學歷教育普及，新兵綜合素質也有了很大提高。



一是身體素質更強了。現在很多學校都加強了對學生的體育鍛煉，新兵入伍前，我們也要經過一段時間的預前教育訓練。這些年我們選送的新兵，基本都是德智體發展比較全面的優秀青年。



二是新兵文化素質更高了。新時代的戰士，既熱血壯志，又胸有文墨。我們選送的新兵，就有很多本科生和研究生，2018年大學生士兵就占到60%。和我們那時比，現在的戰士身上有很多亮點，亮點之一就是他們口袋裡的證書多了，比如有學歷證書，有職業技能證書，還有參加各種比賽的獲獎證書。



三是他們的報國情懷更加濃了。如今“00後”已開始逐漸成為部隊新兵的主體，他們性格開朗、要求上進、充滿活力。和這些新戰友交談、聊天，你會感受到一種迫切的渴望。他們渴望讓青春在軍營綻放，渴望為全國全軍貢獻力量。



說起徵兵，韋昌進借這個機會在“委員通道”現場打起了“廣告”：“部隊是所培養人才的大學校，作為老兵，我非常希望越來越多的青年學子，攜筆從戎，心系國防，和我們一起守衛祖國的安全。”



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：李娜 實習記者：張磊）