朱立倫要黨在徵召與初選擇一　胡幼偉提換柱

胡幼偉針對國民黨初選問題提出看法。（照片：胡幼偉臉書） 中評社台北3月13日電／表態參選2020的中國國民黨前主席朱立倫昨天接受媒體訪問時說，如果黨中央決定要徵召，就在初選開始前做決定。對此，前“行政院”發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書發文表示，從2015年換柱過程來看，很清楚，黨最終要提名誰選“總統”，是由黨員代表大會來決定的，不是黨主席吳敦義或中常會可以決定的。



國民黨初選時程是4月公告，5月登記，採用黨員投票與民調三七制度，國民黨主席吳敦義曾說，不排除萬分之一機率採取徵召。對此，朱立倫昨日接受《少康戰情室》專訪時說，他不贊成二階段初選，若要徵召特定人選，就必須“大大方方的”，而且在初選開始前就徵召，可以避免許多糾紛，不要比賽打完結果又改變。



以下為胡幼偉臉書全文：



阿倫說：要徵召，就不要辦初選！



然而，從2015年換柱過程來看，很清楚，黨最終要提名誰選“總統”，是由全國黨員代表大會來決定的，不是吳敦公或中常會可以決定的。



因為現在有不止一位黨員同志要選，所以，黨的中央委員會非辦初選不可！不然，中央委員會要向黨員代表大會推薦誰為黨的“總統”候選人呢？



但中央委員會根據初選結果向全代會推薦的人，全代會卻未必就要接受啊！如果不是這樣，四年前的換柱，就沒有內規效力了嘛！四年前，黨都已經正式提名洪阿姨了，都還可以召開臨時全代會換柱，就表示，全代會有權最終決定派誰出戰！



所以，結論很清楚，初選一定要辦，但全代會要不要提名初選勝出者，自有一番最終全面考量。如果覺得初選勝出者不夠強，當然可以徵召最強的人為黨出征！四年前換柱的法理正當性，就建立在這個邏輯上面。



現在真正有意思的是，阿倫竟然自己說：如果我不夠強，那國民黨的希望，當然就在老韓身上了！他講這個話，等於是梭哈了！也就是在賭，從現在到5月初選登記前，看他的民調，能否像老韓一樣，明顯超前笑伯和蔡阿姨。



問題是：就算他的民調很強，也不能保證在全代會中，不會有人提案徵召老韓，畢竟，全代會有權這麼做；反過來講，他如果民調不夠強，不能像老韓一樣大幅超越笑伯和蔡阿姨，那照他自己的話講，他還要不要去登記黨內初選呢？還是就不登記，建請全代會徵召老韓？



所以，阿倫的意思，等於就是說，在初選開始前，他就要跟老韓攤牌了、梭哈了！他想逼國民黨在5月初選前，而不是7月全代會時，就在他和老韓之間二選一了！



可以感覺的到，阿倫真的是急了！一波波的拱韓聲浪，讓阿倫壓力山大！他不想等到7月全代會時，換人者人恆換之，他想5月就做個了斷吧！



唉！我還能說什麼呢？



只能說：既生瑜，何生倫啊！



阿倫、喬公、敦公、小羅、同表、張院長、笑伯、蔡阿姨、老韓，可能有一世是康熙爺的九個阿哥，在那一世，搞過九子奪嫡，沒搞過癮，到這一世，又來搞“總統”大選了。



只是，那一世，做決定的，是康熙爺；這一世，做決定的，變成老百姓了！



一切都是命啊！