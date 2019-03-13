孫大千：蔡政府要解決五缺　民眾只有一缺

孫大千表示，台灣民眾心中只有“一缺”，就是“缺錢”。（照片：孫大千臉書） 中評社台北3月13日電／近日傳出高雄水果在新加坡當地FairPrice超市下架，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜昨天上午澄清，表示“明明賣到全壘打，偏偏要說我們被下架！”。國民黨前“立委”孫大千今天在臉書發文表示，只會說風涼話，是無法澆熄“韓流”的熱情。韓國瑜拼的是“庶民經濟”，可以讓基層民眾立刻並且直接受惠。傳統藍綠政黨拼的是“產業經濟”，只是在幫大老闆累積財富。當政府官員在炫耀他們幫助產業界解決“五缺”的問題時，其實他們卻忽略了，台灣民眾心中的最痛，只有“一缺”，就是“缺錢”。



以下文孫大千臉書全文：



只會說風涼話，是無法澆熄“韓流”的熱情。



相較於藍綠政黨，同樣都是“拼經濟”，為什麼韓國瑜可以讓人民“有感”？



韓國瑜拼的是“庶民經濟”，可以讓基層民眾立刻並且直接受惠。只要“貨出得去”，農漁民的口袋自然飽滿賺大錢。只要“人進得來”，夜市攤販和觀光產業的生意自然興隆發大財。庶民經濟不但影響的層面和人數非常廣泛，更重要的是，這是台灣經濟體系當中，長期處於低薪環境，並且被忽略的“辛苦人”。



傳統藍綠政黨拼的是“產業經濟”，只是在幫大老闆累積財富。不管是股市上萬點也好，或是企業盈餘屢創新高也罷，其實這都不干庶民百姓的事。經濟成長的紅利，可能要花很長的一段時間才能夠讓普羅大眾雨露均沾，廣大的基層勞工，永遠都要期待大老闆們的良心發現，才能夠得到加薪的可能。這樣的“拼經濟”，又怎麼可能讓台灣人民真正有感呢？



當政府官員還在沾沾自喜地炫耀他們是如何幫助產業界解決“五缺”的問題的時刻，其實他們卻忽略了，此時此刻，台灣民眾心中的最痛，只有“一缺”，就是“缺錢”。