英皇：樓市調整或近尾聲

圖為英皇銀團貸款簽約儀式。 中評社香港3月13日電／英皇國際（0163）執行董事張炳強昨日出席集團銀團貸款簽約活動時，被問及對於今年樓市看法。他表示，隨樓市的交投量和成交價，對比去年第四季有改善，相信樓市調整或已接近尾聲，今年第二季樓市走勢會有較清晰的方向，同時留意到買家對入市也回復信心。



香港文匯報報道，他又稱，該集團位於香港的地產發展項目正按計劃逐步推出， 包括屯門小欖獨立低層洋房豪宅項目“珀居”，半山摩羅廟街豪宅項目，以及屯門大欖豪華洋房項目等。同時，集團其中三個在香港及英國的投資物業項目也進入預租階段。



英皇國際昨與8間銀行簽署合共26億元5年無抵押銀團貸款協議，相關資金將用於償還現有貸款及一般營運用途。參與是次銀團貸款的8間銀行包括：中國銀行澳門分行、交銀香港、建行亞洲、東亞、澳門國際銀行、匯豐、恒生和華僑永亨。



新簽26億元銀團貸款



張炳強相信，今次銀貸有助推動集團業務持續發展。



英皇國際上一次銀團貸款為2017年，貸款金額為25億元。英皇集團首席財務總監朱偉明稱，今次銀團貸款將為集團提供充裕資金，有效降低整體融資成本。又指，今次銀貸受到早前本港加息影響，貸款利息略高於2017年做的銀團貸款，但相比公司發債集資的利息仍然為低。