中評現場：全國政協十三屆二次會議順利閉幕

全國政協十三屆二次會議3月13日舉行閉幕會。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議3月13日舉行閉幕會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，及其他黨和國家領導人，中共中央、全國人大常委會、國務院有關部門負責人出席閉幕會。



閉幕會進行了三項議程，議程包括，通過政協第十三屆全國委員會第二次會議關於常務委員會工作報告的決議，通過政協第十三屆全國委員會提案委員會關於政協十三屆二次會議提案審查情況的報告，通過政協第十三屆全國委員會第二次會議政治決議。



中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持閉幕會。汪洋表示，這次會議是在全面建成小康社會進入關鍵之年召開的，中共中央高度重視，各有關方面大力支持。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導同志，出席大會開幕會和閉幕會，深入界別小組聽取意見和建議，與委員共商國是。廣大政協委員認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以高度的政治責任感和歷史使命感，深入討論政府工作報告和其他報告，認真審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告等文件，圍繞統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，緊扣決勝全面建成小康社會，深入協商、積極建言，取得重要成果。這次會議充分發揚民主、廣泛凝聚共識，是一次求真務實、團結奮進的大會，展現了人民政協這一專門協商機構的獨特優勢，彰顯了中國特色社會主義民主政治的生機活力。



汪洋強調，70年來，人民政協積極投身建立新中國、建設新中國、探索改革路、實現中國夢的壯麗實踐，走過了輝煌的歷程，建立了歷史的功勛。中國特色社會主義進入新時代，人民政協的舞台更加寬廣，責任更加重大。我們要不忘初心，牢記使命，堅持人民政協的性質定位，把握人民政協新的歷史方位，堅守信念和定力，汲取經驗和智慧，推動人民政協事業不斷向前發展。



汪洋指出，新中國成立70年來的輝煌是中國人民一代接著一代幹出來的，人民政協事業的發展也凝結著一屆又一屆政協委員的不懈奮鬥。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，繼續奮鬥，切實把中共中央的決策部署和對人民政協工作的要求落實下去、把海內外中華兒女實現中華民族偉大復興中國夢的智慧和力量凝聚起來，以優異成績慶祝新中國成立70周年，為決勝全面建成小康社會，為把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國作出新的更大貢獻。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）

