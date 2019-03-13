黨內風暴擴大？朱立倫要黨中央徵召早決定

朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北3月13日電／中國國民黨主席吳敦義昨天首度表示，保留萬分之一的機會就是要“徵召”國民黨高雄市長韓國瑜參選2020。新北市前市長朱立倫昨天接受政論節目專訪時表示，如果我們不夠努力、不夠強，讓大家最後都只能期待韓國瑜，韓當然就是國民黨最大的希望。但是，朱立倫強調，如果黨中央決定要徵召，就在初選開始前做決定，“就大大方方”，不能比賽打了以後，“最後結果又改變。”



朱立倫昨天下午接受正節目《少康戰情室》主持人趙少康專訪，被問到上次跟韓國瑜見面曾提到，黨內不會有兩個候選人，是否你選他就不選？朱立倫說，黨內沒有分裂本錢，他跟韓國瑜都有共識，黨內要推出最強候選人，韓國瑜非常鼓勵他，也給予建議，他也支持韓國瑜拼高雄市政，至於自己會爭取更多支持。



至於吳敦義佈局是否就是讓韓國瑜出線？朱立倫說，黨主席目標就是要爭取勝選，如果他自己不夠強，當然主席要有完整規劃，否則吳敦義就會篤定提名爭取勝選，所以他時常反省自己是否夠好，否則藍營支持者就不會有焦慮感。



前“立法院長”王金平曾說若黨中央執意徵召，他將參選到底。朱立倫說，他會尊重最後結果和大家共識，因為2020黨內共識就是，民眾希望民進黨下台、國民黨承擔責任，黨當然要推出最強者，若他沒辦法達成這個目標，又不贊成最強者出線，“我不會這樣做。”



對於，王金平說若黨啟動二階段，他就要幹到底，是否認為黨中央話要講清楚，要徵召就徵召，別把大家搞來陪你玩遊戲？朱立倫說，“簡單講一句話，就是不能比賽打了以後，最後結果又改變。”