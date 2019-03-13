汪洋在全國政協十三屆二次會議閉幕會上講話

汪洋發表講話（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月13日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議於13日上午舉行閉幕會，通過政協第十三屆全國委員會第二次會議關於常務委員會工作報告的決議，通過政協第十三屆全國委員會提案委員會關於政協十三屆二次會議提案審查情況的報告，通過政協第十三屆全國委員會第二次會議政治決議。十三屆全國政協主席汪洋在会议上发表讲话，汪洋表示，這次會議彰顯了中國特色社會主義民主政治的生機活力，中國特色社會主義進入新時代，人民政協的舞台更加寬廣，責任更加重大。我們要不忘初心，牢記使命。我們要崇尚學習、加強學習，加強思想政治引領；要崇尚創新、勇於創新，加強協商民主建設，推動政協協商民主制度程序和運行方式的完善；要崇尚團結、增進團結，加強雙向發力工作，匯聚起服務黨和國家中心任務的合力。



以下為文字實錄：



汪洋：各位委員，同志們！中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第二次會議，經過全體委員共同努力，圓滿完成各項議程，就要勝利閉幕了。



這次會議是在全面建成小康社會進入關鍵之年召開的，中共中央高度重視，各有關方面大力支持。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導同志，出席大會開幕會和閉幕會，深入界別小組聽取意見和建議，與委員共商國是。廣大政協委員認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以高度的政治責任感和歷史使命感，深入討論政府工作報告和其他報告，認真審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告等文件，圍繞統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，緊扣決勝全面建成小康社會，深入協商、積極建言，取得重要成果。這次會議充分發揚民主、廣泛凝聚共識，是一次求真務實、團結奮進的大會，展現了人民政協這一專門協商機構的獨特優勢，彰顯了中國特色社會主義民主政治的生機活力。



今年是中華人民共和國成立70周年，人民政協也將迎來70華誕。70年風雨兼程，70年砥礪前行。在中國共產黨領導下，偉大的祖國發生了翻天覆地的變化，偉大的中國人民正沿著中國特色社會主義大道闊步前進，偉大的中華民族比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現偉大復興的夢想。70年來，人民政協積極投身建立新中國、建設新中國、探索改革路、實現中國夢的壯麗實踐，走過了輝煌的歷程，建立了歷史的功勛。中國特色社會主義進入新時代，人民政協的舞台更加寬廣，責任更加重大。我們要不忘初心，牢記使命，堅持人民政協的性質定位，把握人民政協新的歷史方位，堅守信念和定力，汲取經驗和智慧，推動人民政協事業不斷向前發展。