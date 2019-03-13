2019年全軍面向社會公開招考文職人員公告

中評社北京3月13日電／為延攬社會優秀人才為軍隊建設服務，根據《中國人民解放軍文職人員條例》及有關政策規定，中央軍委政治工作部將組織實施2019年全軍面向社會公開招考文職人員工作。現就有關事項公告如下：



一、招考對象



軍隊文職人員的招考對象為普通高等學校畢業生或者社會人才。其中：普通高等學校畢業生包括應屆畢業生和非應屆畢業生，應屆畢業生是指2019年畢業且在當年9月30日前取得相應畢業證和學位證的畢業生；非應屆畢業生是指在兩年擇業期內未落實工作單位，其戶口、檔案、組織關係仍保留在原畢業學校，或者保留在各級畢業生就業主管部門（畢業生就業指導服務中心）、各級人才交流服務機構和各級公共就業服務機構的畢業生。



定向招考對象為軍隊烈士、因公犧牲軍人的配偶子女以及現役軍人配偶。



二、報考條件



（一）政治條件。報考人員應當符合《軍隊聘用文職人員政治考核工作規定》明確的政治條件。



（二）學歷條件。報考人員應當具有普通高等學校全日制本科以上學歷。報考在艱苦邊遠地區、島嶼、西藏的崗位，以及特殊崗位可不作全日制要求。駐艱苦邊遠地區、島嶼、西藏的單位定向招考軍隊烈士、因公犧牲軍人的配偶子女以及現役軍人配偶，除教學、科研、工程、醫療專業技術崗位外，報考學歷要求可以放寬至大學專科。報考護理崗位的，可為大學專科以上學歷。



（三）資格條件。報考人員應當具有招考崗位要求的專業技術資格和職業資格。除法律法規明確規定的外，報考初級專業技術崗位，以及博士研究生報考中級專業技術崗位的，不作資格條件要求。



（四）身體條件。報考人員應當符合《軍隊聘用文職人員體格檢查通用標準（試行）》規定的標準條件。



（五）年齡條件。報考科級副職以下管理崗位或者初級專業技術崗位的，年齡不超過35周歲；報考科級正職管理崗位或者中級專業技術崗位的，年齡不超過45周歲。

