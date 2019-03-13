柯研判韓參選機率高　拋下這句話很玄

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨主席吳敦義稱“為了2020重返執政，當然要打王牌”，外界解讀王牌就是指高雄市長韓國瑜。無黨籍台北市長柯文哲13日受訪時表示，韓出線的機率還滿高的，不然怎麼辦，他倒是很輕鬆，反正“I do not care（我不在乎）”。



柯文哲語帶玄機地說，對他來講，反正到最後一秒按照狀況決定是我們（指外科醫生）生活的一部分，且開刀技術我們本來就會，只是沒拿出來用。



吳敦義昨天接受電視專訪首度公開表示，他目前正在注意“一個人”，就算“這個人”的民調是比較領先的，但如果還有另一張牌是一定會贏的，為了重返執政，當然就要打出這張王牌。外界解讀民調領先的是有意角逐2020的前黨主席朱立倫，而王牌則是韓國瑜。



柯文哲13日出席“毒品危害防制中心工作執行會議”前接受媒體訪問時，被問到相關意見，柯文哲表示，這合理啊，所以吳自己不選了是不是？大概吳不選了，若吳不選就要想下一步怎樣對吳最有利。媒體追問韓國瑜會出線嗎？柯說，他覺得⋯⋯機率還滿高的，不然怎麼辦？



被問到柯文哲贏不嬴得了韓國瑜？柯文哲指出，他倒是很輕鬆，反正“I do not care（我不在乎）”。媒體追問是不是韓國瑜出線2020，柯文哲就不會出來角逐？柯文哲說，他也不知道耶，有時候我們急診室或加護病房醫生的個性讓人很不喜歡，對他來講反正最後一秒按照狀況決定是我們生活的一部分，你們都習慣要幾個月前規劃，我們則常常處理前面30秒發生的事情，所以抱歉啦，我們很習慣這種生活，你們不習慣，比較辛苦。



柯文哲笑道，外科醫生開刀也不是前30秒才開始學技術，而是我們本來就會，只是沒拿出來用，呵呵呵⋯⋯