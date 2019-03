柯研判韓參選機率高　拋下這句話很玄

台北市長柯文哲。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北3月13日電(記者 鄭羿菲)針對中國國民黨主席吳敦義稱“為了2020重返執政,當然要打王牌”,外界解讀王牌就是指高雄市長韓國瑜。無黨籍台北市長柯文哲13日受訪時表示,韓出線的機率還滿高的,不然怎麼辦,他倒是很輕鬆,反正“I do not care(我不在乎)”。



柯文哲語帶玄機地說,對他來講,反正到最後一秒按照狀況決定是我們(指外科醫生)生活的一部分,且開刀技術我們本來就會,只是沒拿出來用。



吳敦義昨天接受電視專訪首度公開表示,他目前正在注意“一個人”,就算“這個人”的民調是比較領先的,但如果還有另一張牌是一定會贏的,為了重返執政,當然就要打出這張王牌。外界解讀民調領先的是有意角逐2020的前黨主席朱立倫,而王牌則是韓國瑜。



柯文哲13日出席“毒品危害防制中心工作執行會議”前接受媒體訪問時,被問到相關意見,柯文哲表示,這合理啊,所以吳自己不選了是不是?大概吳不選了,若吳不選就要想下一步怎樣對吳最有利。媒體追問韓國瑜會出線嗎?柯說,他覺得⋯⋯機率還滿高的,不然怎麼辦?



被問到柯文哲贏不嬴得了韓國瑜?柯文哲指出,他倒是很輕鬆,反正“I do not care(我不在乎)”。媒體追問是不是韓國瑜出線2020,柯文哲就不會出來角逐?柯文哲說,他也不知道耶,有時候我們急診室或加護病房醫生的個性讓人很不喜歡,對他來講反正最後一秒按照狀況決定是我們生活的一部分,你們都習慣要幾個月前規劃,我們則常常處理前面30秒發生的事情,所以抱歉啦,我們很習慣這種生活,你們不習慣,比較辛苦。



柯文哲笑道,外科醫生開刀也不是前30秒才開始學技術,而是我們本來就會,只是沒拿出來用,呵呵呵⋯⋯