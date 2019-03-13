綠封殺自經區　綠委：來的可能中國廠商居多

綠委許智傑。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月13日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜日前提出“自由貿易經濟示範區”構想，“行政院長”蘇貞昌提出“四個不可行”，蔡政府全面封殺，民進黨“立委”也跟進。高雄市綠委許智傑說，日本、韓國等都已有前例，但效果都不好，未來若設立自由貿易經濟示範區，可能進來都是中國廠商居多，不要盲從退流行的自經區。



高雄綠委趙天麟受訪說，“我個人不喜歡用形容詞，就聚焦在項目並解決，比形容詞大戰好”。



至於民進黨籍前高雄市長陳菊也曾提出類似概念，但之前支持，現在反對是內容不同？許智傑說，當時是比較流行，國家設計零關稅，但是日本、韓國、東南亞國家都有自經區的經驗，效果並不好，加上區內、區外的分別，有不公平問題等，現在已經沒有走向自經區的方向，也不要再走回頭路，自經區退流行。



他也說，可想而知台灣應該是“主權獨立”、走向繁榮經濟，但是一旦成立自經區，可能是中國廠商最多，“中國製造可能變成台灣製造”，避免掛羊頭賣狗肉，我們要防範。且現在中美貿易戰，也是敏感時間，會不會借用台灣名稱來偷渡，因此，現在不適合推自經區。



趙天麟表示，現在高雄港就有自由貿易港區的概念，應該不能在名詞上打轉，要具體拿出來討論。韓國瑜曾經提到旗津要不要當免稅區或是博奕區，這都可以討論。但是單單找某個城市、某個地方說是特殊，就不可行，“會不會MIC換個包裝成為MIT”。



他認為，有哪些具體項目開放可以一體適用，不用只有單一特區，也不要流於政治口水。



至於過去陳菊也曾提出類似概念？趙天麟說，過去是因為馬英九先提經濟示範區，但是當時高雄市政府想推動的是金融方面，但是馬政府想推是農產品或是低階製造業，市府才會推動自己版本。



趙天麟說，大家擔心會不會在中國大陸幾乎完成的成品，但是到台灣只是蓋個台灣製造，現在變成口水戰好像民進黨反對自經區，其實我們是反對找一個城市、只有單一特區，開放農產品或是低階製造業。