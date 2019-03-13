美專家稱戰事推演美輸給中俄　海空優勢全無

美國海軍航母基地。 中評社北京3月13日電／俄羅斯衛星通訊社3月12日報道，美國蘭德公司高級防務分析師奧赫曼內克（David Ochmanek）稱，在與俄中的戰事推演中，美軍遭受失敗。奧赫曼內克在華盛頓的新美國安全中心的專家研討時表示：“在我們與俄中作戰的推演中，美國輸了。我們失去了許多人，我們失去了許多設備，我們通常達不成防止敵人侵略的目標。”



他補充稱：“我們沒有海上優勢，我們的太空設施受到使用動能和非動能手段的攻擊，我們的指揮所受到電磁和網絡攻擊的影響……我們的陸上和海上基地處於受攻擊威脅之下。”



奧赫曼內克認為，儘管美國擁有空中優勢，但隨著美國的潛在敵人不斷改進自己的技術，依賴如跑道、油庫等複雜基礎設施的美國軍備面臨著艱難時期。美國海軍也面臨艱難時期。



3月初，“全球火力”(Global Firepower)網站公布了2019年各國軍事力量的新排名。第一名是美國，俄羅斯排在第二位，中國排在第三位。



根據“全球火力”網，俄羅斯和中國在軍人數量上領先於美國。報道稱，包括預備役在內的俄羅斯軍隊有350萬人，中國有260萬人，美國有210萬人。美國軍用航空器總數為13398架，而俄羅斯為4078架，中國為3187架。美國海軍軍艦有415艘，俄羅斯為352艘，中國為714艘。美國坦克實力達6287輛，俄羅斯為21932輛，中國為13050輛。



來源：環球網