台灣競爭力論壇探討大陸兩會對台影響

台灣競爭力論壇召開“2019大陸兩會對台影響評估”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）台灣競爭力論壇今天召開“2019大陸兩會對台影響評估”記者會，台北教育大學數位科技設計學系教授、新時代智庫發起人莊淇銘表示，民進黨仍處在錯亂時代，沒有政策只會反對大陸。蔡政府對大陸是硬碰硬、挑釁，甚至扭曲九二共識成一國兩制，還提出7綱領要防堵兩岸交流，蔡政府在走另外一條路，這樣錯誤政策比貪污更可怕。



論壇執行長謝明輝表示，兩岸融合發展是今年大陸兩會對台政策主旋律，大陸對台工作不斷突出政府治理的軟實力而非訴諸武力，甚至軍費的增幅7.5%還比去年8.1%少。雖然今年兩岸關係的發展，“民進官退”的趨勢不變，但大陸已透過成功的治理模式吸引台青、台商、台灣人赴陸就學、就業、生活，兩岸間正逐漸走向制度與人才之爭。



今天的記者會由謝明輝主持，邀請中國文化大學社會企業碩士專班教授、新時代智庫召集人王振軒，台北教育大學數位科技設計學系教授、新時代智庫發起人莊淇銘，政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成、文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國等人出席。



記者會中探討，大陸甫結束的兩會有何特色？與往年在內政、兩岸、經貿等方面的重點有何不同？在中美貿戰中，大陸兩會通過哪些對外經貿政策及外商投資立法或修正？大陸兩會針對內政管控及港澳台有哪些政策出台？會有何影響等等。



謝明輝在會中表示，在大陸遏制“台獨”的前提下，台灣執政的民進黨面對即將到來的2020大選，只會進一步採取刺激大陸的作法，以吸引和凝聚深綠選票，所以今年兩岸官方關係將持續倒退。但兩岸民間交流將不斷加強，此次兩會工作報告中強調深化兩岸的融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作。因此，去年提供在陸台胞的學習、創業、就業、生活與大陸同胞同等待遇的政策會不斷落實，以增進從經濟、社會、文化、思想、精神等各領域的融合。



莊淇銘則說，民進黨仍處在錯亂時代，沒有政策只會反對大陸，美國對大陸的中國製造2025非常感冒，兩會這次就避開，改成以“讓更多國內外使用者選擇中國製造、中國服務”做概述。大陸對美國是如此，但蔡政府對於大陸是硬碰硬，挑釁，甚至扭曲九二共識成一國兩制，還提出7綱領要防堵兩岸交流，蔡政府在走另外一條路，這樣錯誤政策比貪污更可怕。



王振軒指出，台灣怎麼面對兩岸問題，有兩個選項，一個是不斷走現在政府要做的戰爭邊緣論，不斷刺激挑釁兩岸底線，對社會穩定跟發展沒有幫助，沒有對需要發展事項來認真處理，譬如經濟發展，民生經濟不是現在政府首要；另外一個是透過溝通交流，走理想主義途徑，讓兩岸更務實開展，而後者顯然比較符合大家的需求。