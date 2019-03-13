傳特朗普與波音執行長通電話　討論空難

中評社香港3月13日電／一名產業消息人士告訴法新社，美國總統特朗普今天和波音公司執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）談論埃塞俄比亞航空波音737 MAX 8墜毀，釀成157人喪命的空難事件。



特朗普在致電波音公司（Boeing Co.）執行長之前，稍早曾發推文說：“飛機變得太過複雜，到了難以操作的地步。”



中央社報道，消息人士表示，米倫伯格向特朗普保證飛機既安全又可靠。消息人士不願透露是誰先打這通電話的，以及通話時間有多長。



10日發生的埃塞俄比亞空難是737 MAX 8型客機5個月內的第2起空難，除了美國外，許多國家陸續表示已停飛737 MAX 8。



美國聯邦航空總署（FAA）有一支團隊在埃塞俄比亞進行調查，但表示“目前沒有最新消息”。



FAA發言人隆斯福透過電郵向法新社表示：“我們持續參與事故調查，將會根據證據採取進一步措施，進而做出決定。”



FAA署長艾威爾表示：“到目前為止，我們的評估顯示沒有系統性能問題，因此沒有讓該機型停飛的依據，其他民航當局也沒有向我們提供讓採取行動合情合理的資料。”



歐洲聯盟、英國和印度也加入若干國家行列，停飛波音最暢銷的單走道737 Max 8型客機。