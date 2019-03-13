垃圾堆積成山燃燒處理　首爾淪陷

中評社香港3月13日電／韓國義成郡垃圾已經堆積成山，結果沒有國家願意接受，無奈之下韓國只能將其燃燒處理，但未曾想到這座“垃圾山”，從2018年底開始至今，已經整整燃燒4個月時間了，而首爾正處於下風地帶，顯然已經被濃煙給影響到了，空氣中瀰漫著難聞氣味，當地政府被迫分發防毒面罩，民眾戴防毒面罩上街遊行抗議，想要將鍋直接甩給中國，呼籲中國廢除“禁洋令”。



海外網引援韓聯社報道聲稱，在2018年年初中國正式實施禁洋令，對歐美的廢紙塑料等拒絕進口回收處理。這一指令的發布使得世界上不少的國家都發了愁，西方國家自不必說，連日本韓國等國家也都無法自己處理，國內的垃圾最終堆積成山也無法找到下家，這時到底應該如何處理，像韓國這種土地面積較小的國家，根本實現不了自己解決。如今世界各國將眼光轉向了東南亞。但是馬來西亞等國家的回收量太小，無法滿足他們的需求，他們的回收量甚至連中國的百分之十都不到。



不過還是有的國家覺得中國發布的禁洋令可能就是表面的功夫，可能還是有機會向中國出口，所以安排貨輪進行偷渡，如果成功，那就意味著垃圾的問題就能得以解決，中國海軍曾攔截了多艘曾想偷渡的貨輪，隨後將其驅逐出境，只是這引起了更多國家的躍躍欲試，因為若是被發現只是返航而已。從我國的角度來說，若是長此以往並不是個辦法，所以我國決定要給西方國家一個教訓，英國載滿了垃圾的貨輪越境，中國直接下令在公海的區域就將貨輪點燃，船上的人員自然也是事先就安排了撤離。



我們國家實施的禁洋令，不管是對國內的生態健康還是全球生態的健康而言，都是一項百利而無一害的指令。但是那些垃圾出過國看不明白這個道理，甚至有的國家還表示我們的這一行為是對全球資源的一種浪費。可以說，這些國家的言行非常不負責任，既然說是對全球資源的不負責任。那為何自己不處理自己國家產下的垃圾呢？中國的這一禁令也正好讓那些只會出口垃圾的國家正視全球廢物循環利用產業，促使了這一產業的發展於進步，而不是只會將垃圾運出國門。

