蔡英文將過境夏威夷？府方未證實

綠委林俊憲。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月13日電（記者 黃筱筠）蔡英文將在21日前往南太平洋邦交國帛琉、諾魯、馬紹爾群島進行國是訪問，並傳出去程直飛帛琉，但回程將過境夏威夷，府方未證實。“總統府”發言人張惇涵表示，有關蔡英文出訪期間的過境安排事宜，基於台美雙方的互信與默契，在完成相關規劃正式公佈前，我們沒有說明，也請媒體朋友無須臆測。



對於無黨籍台北市長柯文哲3月16日將訪問美國，中國國民黨高雄市長韓國瑜也將在4月到美國智庫演講，蔡英文除了可能在訪問南太邦交國過境夏威夷，下半年若訪問中南美邦交國，也將會過境美國本土。



對於有意大位者都積極訪美，民進黨“立委”林俊憲上午受訪說，對於有意參選“總統”的人，訪問美國是起手式，因為要競選“總統”者需要周邊國家認識，也讓周邊國家認識台灣，彼此之間交換意見，不只訪美行程，未來會更多，不只美國，還有日本、東南亞等國家，只要有意願參選“總統”者，這些都是未來行程安排。



國民黨“立委”曾銘宗則說，“總統”候選人、領導人有外交專業是正常現象，但是過於頻繁或見的層級太低，對候選人沒加分，如果柯文哲到美國見的人層級太低，那對於柯之後要選“總統”也有傷害。



民進黨“立委”許智傑表示，要選“總統”的人跟美國關係好那是必要。柯市長或韓市長出訪層級、成績，跟美國官員會面誠意，都是他們重要的挑戰。