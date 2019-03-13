訪美與蔡韓較勁？柯文哲：這有什麼好戰的

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）針對蔡英文、無黨籍台北市長柯文哲、中國國民黨高雄市長韓國瑜相繼出訪，柯文哲13日受訪時不以為然道，要出訪跟蔡、韓有什麼關係？這有什麼好國際戰的？媒體追問彼此出訪行程有好幾天重疊，有沒有較勁的味道？柯則說，不會啦。被問到有沒有可能2020剛好是蔡、柯、韓對壘？柯笑說，這⋯⋯你是哪一台的？哈哈哈哈⋯⋯



“外交部”昨天宣布蔡英文將在21日出訪南太平洋邦交國家，包含馬紹爾群島、諾魯共和國以及帛琉共和國。而柯文哲16日啟動訪美行程，參訪美東四城市包括紐約、華盛頓、亞特蘭大及波士頓；韓國瑜也將於22日起訪問香港、澳門、廈門等處，並在4月10至18日應哈佛大學及史丹佛大學邀請赴美國演講。



柯文哲13日出席“毒品危害防制中心工作執行會議”前接受媒體訪問時表示，被問到怎麼看蔡、柯、韓相繼出訪，好像在打國際戰？柯文哲不以為然地表示，他要出訪跟蔡、韓有什麼關係？這有什麼好戰的？



媒體追問會不會擔心自己層級比較低？柯文哲說，本來他的層級就比較低啊，廢話，他的層級還會比“總統”高？不會做這種期望吧！至於媒體曝光量會不會比較好？柯反問，會嗎？不一定喔，他也不曉得。



媒體追問蔡英文、柯文哲、韓國瑜出訪的行程有好幾天重疊，會不會感到彼此較勁？柯文哲認為，不會啦，台北是個國際城市，一年出國也很多人，所以哪有什麼？被問到有沒有可能2020剛好是蔡、柯、韓對壘？柯笑說，這⋯⋯你是哪一台的？哈哈哈哈⋯⋯