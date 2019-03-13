聯合早報：對抗假信息沒有終點

中評社香港3月13日電／聯合早報今天社論說，網絡時代，假信息通過社交媒體平台迅速傳播，可說是無孔不入。新加坡是一個開放的社會，並朝向智慧國的道路邁進，網絡使用的普及化使我們更輕易地受到假信息的襲擊。因此，政府正在擬訂法規，以制止假信息的散播，尤其是應對外國勢力對我國發起的惡意信息傳播行為。上個月15日，在全面防衛日上，數碼防衛列入了全面防衛的第六根支柱。前天，媒體通識理事會推介兩份新素材，以提升國人的數碼智商。



假信息以假亂真的手法五花八門，令人防不勝防，不少網民不自覺地成為假信息的散播者。此外，散播假消息的個人與組織，動機各有不同，有些甚至是國家行為，以干預其他國家的內政。另一方面，信息“民主化”擴大了假信息的受眾範圍，並掩護假信息始作俑者的身份。因此，對抗假信息必須擴大防線，並因時制宜採取相應的戰略。



首先，我們有必要採取果斷的措施，提防外國勢力利用假消息干預我國的內政。在國際關係上，有些國家或組織無所不用其極，通過散播假消息，以左右他國的選舉。從最近我國150萬名病患資料遭盜取的事件顯示，外國政府資助的高端黑客已經盯上新加坡。我們不能排除這些組織會進一步通過散播假信息，以達到他們的政治目的。相對上，盜竊事件大多留下痕跡，容易發現，但假信息則混入虛擬世界而難以追蹤。



其次，利用虛假電郵以及網址的商業欺詐案件，在新加坡層出不窮。一家網絡機構的調查顯示，新加坡是本區域線上騙子經營虛假網址的溫床。在它追蹤東南亞區域的電郵騙案中，有27%是在新加坡發生。最常見的襲擊是攔截公司的電郵，並誘使公司轉賬到騙子的戶頭。其實，除了企業之外，不少個人也陷入假信息的圈套而蒙受財物的損失，其中不乏受高深教育的國人。騙子利用假信息幹案的手法推陳出新，他們之中不少是跨境集團，得以在網絡的掩護下逍遙法外。