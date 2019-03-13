施永青：香港今年的小陽春　近乎瘋狂

施永青。(資料相) 中評社香港3月13日電／中原集團創辦人施永青今天發表文章說，通常，農曆年假之後，香港樓宇會有一段交投相對活躍的時段，坊間稱之為小陽春。這個時段交投之所以會較多是因為農曆年間，大家忙於過年，暫時放下置業的大計，因此積累了一定的購買力。至農曆年後，這些積累起來的購買力就會一次過釋放出來，令交投顯得特別興旺。



這種興旺，動力並非源自市道轉好，而是因為之前出現過一段交投相對淡靜的時間，需在農曆年後作點追補，市道才會正常化。所以小陽春通常不會很長，只能維持數星期至兩個月的時間。叫它做小陽春的原因，就是因為它持續的時間短，不代表春天真的已經到來，小陽春結束後，樓市可能又會進入寒冬。



不過，今年的情況很特殊，市道轉旺得很急促，簡直可以稱之為瘋狂。公眾假期剛結束，買家就不知從那裡蜂湧而至。他們眼見之前出現過的低價成交，其實只是曇花一現，市場上實際上可供選擇的盤口並不多；可謂是賣出一個就少一個，而剩下來的盤口，價錢就會比之前高一級。於是買家都有點後悔，覺得應該在2018年第四季就果斷入市。



他們中有很多人原先都以為，中美冷戰是一股極為龐大的遏抑樓市力量，足以令樓市進入一次較長的調整期，樓市可能會拾級而下，他們可以不用心急，遲些一定會有平貨執。然而，真實的情況並非如此。本港樓市只是在去年十月與十一月期間，出現過一段交投極之淡靜的時間，但願意在這段時間割愛的業主並不多。所以平盤很快被吸納。未到聖誕節，樓價已經觸底反彈。這次好淡較量，很明顯又是賣方勝出。



由於中美談判開始看到起色，加上股市亦見底回升，所以樓市的氣氛亦隨即好轉，大家都覺得調整已經完成，今後應可重拾升軌，所以又再選擇盡快入市。



今次樓價調整的幅度，平均只有10%左右，比股市調整超過兩成的幅度少很多。而且是向下調的時候步伐很慢，交投很少；而向上反彈的時候卻升得很急，交投很多。在在顯示樓市的基礎非常鞏固，連中美關係出現根本性的改變，亦沒法動搖人們對持有物業的偏好。



據前線同事反映，近期買家爭相入市的情況已接近瘋狂，只要業主肯簽約賣，連續反了幾口價，買家都忍住條氣照追。有一個一手新盤，同一個單位同時被近十個買家看中，發展商不知賣給誰好，問競購者喜歡玩抽籤還是猜包剪揼。結果多數人選擇猜包剪揼。賣樓賣到要猜包剪揼，相信一手住宅物業銷售監管局也沒有意想過，將來不知是否也會立例監管？這樣的事情真是世界少有。



有人可能會覺得奇怪，不是說香港樓價已升至全球最高，並與港人購買力脫節嗎？為何還有這麼多人買？原因其實很簡單，只因香港每年私樓的供應量不及全港家庭數量的1%。所以樓價並不需要所有香港人都買得起，只需全港家庭中有1%的高收入家庭有意在當年買樓，就足以把當年的供應消化掉，政府要扭轉這種局面，只能靠增加供應，加辣招的結果，只會弄巧反拙，搞到二手市場也乏人放盤。