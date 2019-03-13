43個國家加入“波音停飛陣營”

波音737MAX客機。(資料相) 中評社香港3月13日電／受埃塞俄比亞空難影響，多國宣布禁飛波音737MAX型號飛機，波音股價連日下跌，殃及美股以及航空股。



3月10日，埃塞俄比亞航空公司一架波音737MAX8型客機在從埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴飛往肯尼亞內羅畢的途中墜毀，機上149名乘客和8名機組人員全部遇難。



韓國《朝鮮日報》3月13日報道，歐洲航空安全局3月12日宣布，禁止波音737MAX8及波音737MAX9兩款型號客機在所有歐盟領空上飛行。



法新社稱，一種飛機機型遭全球大規模禁飛，在航空史上是前所未見的。受該事件影響，目前全世界有20多個國家宣布停飛、禁飛波音737MAX客機，美國航空股下跌明顯。



3月12日，美股三大指數漲跌不一，受波音事件影響，道瓊斯指數跌96.22點，下跌0.38%，報25554.66點；納斯達克指數漲 32.97點，上漲0.44%，報7591.03點；標普500指數漲8.22點，上漲0.44%，報2791.52點。



波音股價已經連續2日下跌，埃塞俄比亞班機墜毀後，波音兩個交易日累跌逾11%，創下2009年7月以來最大的兩日跌幅。一旦調查證明飛機存在安全漏洞，波音恐面臨巨額索賠，股價也將進一步下挫。受墜機事件影響，3月11日波音收跌5.36%，報399.89美元，市值一日內蒸發128億美元。



3月12日波音股價下跌6.15%，受波音事件影響，其他航空股也呈現下跌趨勢，3月12日，美國航空公司股價下跌3.53%，達美航空股價下跌0.88%，西南航空股價下跌2.34%。



多個國家或航空公司表態停飛或禁飛波音737MAX客機後，英國路透社3月11日報道，美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）於11日晚些時候向國際航空界發布通知，稱上周末在埃塞俄比亞發生致命墜機事故飛機的機型波音737MAX仍有飛行價值。



根據彭博社最新梳理，目前已有包括澳大利亞、奧地利、比利時、保加利亞、中國、克羅地亞、捷克、塞浦路斯、德國、法國、芬蘭、希臘、匈牙利、冰島、印度、印度尼西亞、愛爾蘭、意大利、科威特、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬來西亞、馬耳他、荷蘭、新西蘭、挪威、阿曼、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、英國在內的43個國家加入“波音停飛陣營”。



還有包括阿根廷、巴西、埃塞俄比亞、韓國、墨西哥、蒙古、摩洛哥在內一家或多家航空公司停飛737MAX機型。