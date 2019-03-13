綠稱陸註冊台網域侵門踏戶　徐國勇承諾處理

徐國勇。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月13日電（記者 倪鴻祥）有親綠媒體報道指大陸透過註冊台灣的網域方式架設“關注31條”網站，在台宣傳“31項惠台政策”，民進黨“立委”紛紛要求處理，綠委劉世芳還質疑這是“侵門踏戶”，“內政部長”徐國勇表示，會立即處理。



“立法院”內政委員會上午審查《災害防救法》部分條文修正草案，討論是否新訂散佈災害假訊息的處罰問題。



劉世芳質詢時，假設“關注31條”網站若散佈不實的災害訊息，指這是大陸利用台灣的網域架設的網站是“侵門踏戶”，還稱是國台辦的網站“中國台灣網”或“網軍”、他們稱“水軍”特地放置的，蔡英文日前才發佈7大行動綱領，這部分“內政部”應與NCC或“交通部”、中華電信等機構立即處理，這非常嚴重。



民進黨“立委”趙天麟也向媒體表示，台灣的新聞自由有一個極限，若是有敵對身份的國家以官方身份在台灣的網域設立網站，當然要嚴加管理，因為這不是新聞媒體而是對台有敵意的政府機構，宣傳內容可能有違台灣的利益，因此不適用言論自由或新聞自由。



徐國勇在回應劉世芳的質詢時表示，如果“關注31條”網站散佈不實的災害假訊息會由“警政署”從IP位址等各方面追查，“內政部”也會和網路相關業者聯繫，這些業者對於重大犯罪事項一定會提供，但有些事情業者會認為這是言論自由，但事實上這與言論自由無關，已經構成損害公共利益，所以他會立即處理。