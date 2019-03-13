初選前徵召OK　朱立倫反對初選後再徵召　

朱立倫陪國民黨籍新北“立委”補選候選人鄭世維掃街拜票。（中評社） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席吳敦義接受專訪時表示，保留萬分之一的機會徵召高雄市長韓國瑜出戰2020。爭取提名的國民黨前主席朱立倫今天表示，如果在初選前，黨中央覺得哪位最強，徵召可行，那他也認為可行，但如果初選已啟動，已經有黨員投票，民調也做了，再去改變總是不好，這會讓民眾覺得是四年前（換柱）翻版。



朱立倫強調，只要初選前，黨中央覺得哪位最強，用徵召方式認為最適合，他也認為可以，只是如果初選了，已經有黨員投票，民調也做了，再去改變總是不好，這會讓民眾覺得是四年前翻版。



國民黨主席吳敦義昨天接受電視專訪首度公開表示，可能徵召韓國瑜參選2020。他強調，因為拿下政權才是終極目標；且若是徵召，沒有所謂二階段初選，也不是在提名之後才來徵召，而是在“初選階段”就搞定。



吳敦義並語帶玄機的說，他目前正在注意“一個人”，就算“這個人”的民調是比較領先的，但如果還有另一張牌是一定會贏的，為了重返執政，當然就要打出這張王牌。



朱立倫今陪同黨籍的新北“立委”補選候選人鄭世維掃街拜票，對此回應表示，四年前他當主席，現在也一再跟柱柱姐道歉，就是希望四年前錯誤不能再犯，今年情勢大家討厭民進黨，相對來講，國民黨要把握現在民氣可用，當然要團結一致。



朱立倫說，這不是針對他個人，而是以四年前經驗及民眾觀感，因為到現在還有人對他不滿，所以他衷心的講，黨中央要徵召就大大方方，在初選前，四、五月完成，如果徵召是各方認為是最可行就徵召，但要初選就貫徹初選。＜nextpage＞