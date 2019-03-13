蔡炳坤入市府為藍白合？柯文哲：心中無藍綠

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）針對外傳台中市前副市長蔡炳坤將接任台北市副市長，無黨籍台北市長柯文哲13日受訪時並不正面承認，只說，反正時間到，有來上班你們就知道了。找蔡炳坤是不是代表藍白合作？柯文哲說，其實他現在已經心中沒有藍綠、沒有罣礙了。



媒體追問看中蔡的什麼專長，柯才解釋，第三位副市長負責督導教育、文化、觀傳、社會等局處，比較軟性，所以找一個教育界出身的也蠻適應的。而蔡炳坤也曾擔任過台中一中、建國中學校長。



柯文哲13日出席“毒品危害防制中心工作執行會議”前接受媒體訪問時做上述表示。



現年59歲的蔡炳坤，花蓮師專畢業、政治大學教育研究所博士，曾擔任國小老師、台中縣文化局副局長、台中一中校長、台北市立建國中學校長，並在國民黨籍的胡志強擔任台中市長任內被延攬擔任台中市副市長，2015年接任“文化部”政務次長，現在擔任慈濟教育志業體執行長。



被問到前副市長陳景峻是象徵綠白合作，現在找蔡炳坤是不是代表藍白合作？柯文哲指出，其實他現在已經心中沒有藍綠、沒有罣礙了。媒體追問是不是綠營人才沒辦法延攬了？綠營要跟柯劃清界線？柯說，不會啦，其實老實講很多人事不是他一個人就決定，除非他有什麼特別意見。