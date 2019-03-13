兩個關鍵因素　或讓特朗普放棄“貿易戰”

中評社香港3月13日電／分析指出，衰退跡象越來越明顯的美國經濟將制約特朗普激進的對外貿易戰政策，與此同時即將到來的2020年大選也會讓特朗普放下部分貿易保護政策。



多維新聞綜合媒體3月12日報道，特朗普（Donald Trump）總統對汽車進口徵收關稅的威脅正面臨越來越大的阻力，因為國會的反對、法律的挑戰以及消費者的反對。



三周前，美國商務部曾提交了一份可能的汽車關稅報告——闡述了進口汽車及零部件可能帶來的國家安全風險，特朗普有90天的時間來決定是否依據這份報告提高關稅。截止到目前，特朗普政府尚未公開處理這一問題，這是一種不同尋常的低調做法。2018年，當特朗普首次提出徵收關稅時，他警告說，從國外進口的汽車將被徵收高達25%的關稅。



貿易專家由此得出結論，隨著2020年大選的展開，白宮並不急於發起另一場可能擾亂市場的激烈貿易摩擦。



事實上，特朗普上任以來提倡的“美國優先”“貿易保護”等政策正在損害美國的經濟，特別是針對中國發動的“貿易戰”，已對美國經濟造成損害。



紐約聯邦儲備銀行、普林斯頓大學和哥倫比亞大學的經濟學家3月2日發表的一份報告發現，美國收取的關稅收入“不足以彌補購買進口商品的消費者所承受的損失”。



報告中寫道：“我們估算了對美國消費者可能產生的影響。我們發現，到2018年底，進口關稅使美國消費者和進口外國商品的公司每月多支付30億美元稅款，此外每月還支付14億美元（1美元約合6.7元人民幣）的無謂損失費。”



報道稱，這些經濟學家估計，如果現行關稅繼續下去，美國自20世紀30年代以來採取的最激烈的保護主義政策將導致每年約1650億美元的貿易改變流向。



此外，美國國內經濟日漸放緩的態勢，也將在一定程度上限制特朗普對外激進的貿易政策。



來自國際貨幣基金組織（IMF）的經濟學家認為，美國經濟增長將在2019年至2020年出現放緩。IMF首席經濟學家莫里斯·奧布斯菲爾德（Maurice Obstfeld）指美國雖然不會出現經濟衰退，但是政府減稅增支效果的消失，2019至2020年的美國經濟預料將會出現放緩現象。



奧布斯菲爾德預測說：“在世界上的其他國家之中，似乎有一個氣球正在放氣，這些氣流會反過來影響到美國經濟。”



最新數據顯示，美國2月份失業率雖然降至3.8%，但新增就業人口只微幅增加2萬人，寫下17個月來最小增幅，並遠遠低於1月數據和市場預期，引發外界擔心美國經濟活動大幅減速。



此前公布的數據顯示，2018年第四季度，美國國內生產總值折合成年率增長2.6%，低於前兩個季度3.4%和4.2%的增長。全年2.9%的增長率低於特朗普宣揚的3%的目標。